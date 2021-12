Мъск в ново амплоа - напуска работата си и става блогър

Няколко блогъри с милионна аудитория вече написаха под публикацията, че са готови да му помогнат да популяризира каналите си. Освен това някои го питат дали би искал да се занимава с видеоигри.

Мъск ръководи американските компании Tesla и SpaceX. Той основава Tesla през 2003 г. Първоначално фирмата е специализирана единствено в производството на електрически автомобили, но по-късно се включва и в създаването на слънчеви панели и други системи за съхранение на енергия. Мъск е и основател на компанията SpaceX, която произвежда космически апарати и орбитални изстрелвания.

Според класацията на „Форбс“ за милиардери в реално време, на 1 ноември Мъск стана първият човек в историята, чието състояние надхвърля 300 милиарда долара. Понастоящем състоянието му се оценява на 263 млрд. долара.

thinking of quitting my jobs&becoming an influencer full-time wdyt