Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

"Аз решавам": Тръмп увери, че Израел ще приеме споразумението с Иран

08 юни 2026, 6:29 часа 467 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Аз решавам": Тръмп увери, че Израел ще приеме споразумението с Иран

Израелският премиер Бенямин Нетаняху няма друг избор освен да приеме споразумението, което САЩ ще договори с Иран. Аз решавам. Това заяви в интервю за “Файненшъл таймс“ американският президент Доналд Тръмп. "Той няма никакъв избор", подчерта той. По-рано снощи американският президент проведе телефонен разговор с Нетаняху, съобщиха израелски медии, цитирани от Ройтерс.

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Иран заяви, че всяко дългосрочно мирно споразумение с Вашингтон ще зависи от спазването на примирието в Ливан, където Израел нахлу през март в преследване на подкрепяните от Иран бойци на “Хизбула”, които атакуваха с ракети и дронове Израел през границата в знак на солидарност с Техеран.

Вчера Израел нанесе удари в района на Бейрут за първи път, откакто САЩ обявиха план за примирие за Ливан миналата седмица.

Израелската армия по-късно каза, че е идентифицирала ракети, изстреляни от Иран и противовъздушната ѝ отбрана ги е прехванала. Засега няма информация дали има нанесени щети в Израел.

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“Това със сигурност няма да помогне на преговорите”, коментира Тръмп. "Това, което ще предложа на Иран е - изстреляхте ракетите си, достатъчно. Върнете се на масата за преговори и сключете споразумение", каза той.

Запитан за израелското нападение срещу Бейрут, той каза: “Не съм доволен от това”.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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