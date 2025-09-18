Най-сложният мост в света: Мегаструктура, която ще промени архитектурата завинаги (СНИМКИ)

С три от шестте си арки, които вече са сглобени, мостът "Фонтанът" вече започва да преминава половината от строителството си. И това е работа, която мнозина считат за далеч от всеки прецедент в съвременното инженерство. Името му е вдъхновено от водните струи на фонтан в Барселона, а конструкцията започва да разкрива мащаба на проекта. Този виадукт е проектиран да бъде много повече от мост. Арките му, осветени с LED система, ще символизират разнообразието и жизнеността на града, в който се намира: Маями.

Miami is building what engineers call the most complex bridge design in the world, the stunning "Fountain Bridge" on I 395. Inspired by flowing water, its six glowing arches will transform the city's skyline. With over 10 million pounds of cables and unique engineering… pic.twitter.com/twXcU3NirO — Not Forbidden To Know (@not_forbid2) September 2, 2025

Проектът вече е с пет години закъснение поради сложността си и едновременните интервенции по I-395 и пътните възли, към които ще се свързва. Мостът "Фонтанът", едно съоръжение с "величествени размери".

Най-сложният мост в света

Contractors building Miami's Signature Bridge—aka The Fountain—believe this is the "most complex design-build segmental bridge ... in the world." Check out our cover story and see if you agree. #Construction #Miamihttps://t.co/d1hneZu5jb — ENR (@ENRnews) August 22, 2025

За Рикардо Кастракани, директор по развитието на Rizzani de Eccher, фирмата, отговорна за голяма част от работата по предварителното производство, няма сравнение: "Това е най-сложният сегментен мост, проектиран и построен, честно казано, в света. Никога не сме се сблъсквали с нещо от такъв мащаб".

Повече от половин милиард кубични ярда земя са били преместени, а арките биха изисквали около 10 милиона паунда кабели за постнапрежение. Централният стълб, от който се издигат шестте конструкции, се изгражда с над 3800 кубични метра бетон и чудовищно количество стомана. Всяка арка се поддържа и от десетки опори, които разпределят теглото ѝ независимо, което допълнително усложнява процеса на изчисление и изпълнение.

The I-395 Signature Bridge project, also known as "The Fountain", in #Miami will soon be a unique landmark on the Miami skyline. Master Builders Solutions is proud to support the bridge’s long-term durability, with our cutting-edge products. pic.twitter.com/Io1qn1h0ee — Master Builders Solutions - North America (@mbs_americas) July 31, 2025

Майк Ламонт, технически директор на големи мостове в HDR, обобщава по следния начин: "Ние не проектираме само за крайното състояние, а за всички междинни фази. Кабелите се опъват от различни ъгли, генерирайки неконвенционални натоварвания върху арките." Проект, който въпреки препятствията вече започва да придобива форма, пише "Marca".

