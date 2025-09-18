Войната в Украйна:

Най-сложният мост в света: Мегаструктура, която ще промени архитектурата завинаги (СНИМКИ)

18 септември 2025, 11:33 часа 182 прочитания 0 коментара
Най-сложният мост в света: Мегаструктура, която ще промени архитектурата завинаги (СНИМКИ)

С три от шестте си арки, които вече са сглобени, мостът "Фонтанът" вече започва да преминава половината от строителството си. И това е работа, която мнозина считат за далеч от всеки прецедент в съвременното инженерство. Името му е вдъхновено от водните струи на фонтан в Барселона, а конструкцията започва да разкрива мащаба на проекта. Този виадукт е проектиран да бъде много повече от мост. Арките му, осветени с LED система, ще символизират разнообразието и жизнеността на града, в който се намира: Маями.

Проектът вече е с пет години закъснение поради сложността си и едновременните интервенции по I-395 и пътните възли, към които ще се свързва. Мостът "Фонтанът", едно съоръжение с "величествени размери".

Още: Символът на колониалната епоха: Историческият мост в Мианмар е разрушен (СНИМКА)

Най-сложният мост в света

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

За Рикардо Кастракани, директор по развитието на Rizzani de Eccher, фирмата, отговорна за голяма част от работата по предварителното производство, няма сравнение: "Това е най-сложният сегментен мост, проектиран и построен, честно казано, в света. Никога не сме се сблъсквали с нещо от такъв мащаб".

Повече от половин милиард кубични ярда земя са били преместени, а арките биха изисквали около 10 милиона паунда кабели за постнапрежение. Централният стълб, от който се издигат шестте конструкции, се изгражда с над 3800 кубични метра бетон и чудовищно количество стомана. Всяка арка се поддържа и от десетки опори, които разпределят теглото ѝ независимо, което допълнително усложнява процеса на изчисление и изпълнение.

Майк Ламонт, технически директор на големи мостове в HDR, обобщава по следния начин: "Ние не проектираме само за крайното състояние, а за всички междинни фази. Кабелите се опъват от различни ъгли, генерирайки неконвенционални натоварвания върху арките." Проект, който въпреки препятствията вече започва да придобива форма, пише "Marca".

Още: Мегапроект: Италия ще строи най-дългия висящ мост в света

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Мост Маями строеж
Още от Америка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес