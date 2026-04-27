НАТО отменя годишните си срещи на върха

НАТО възнамерява да отмени годишните си срещи на върха на фона на нарастващото напрежение между САЩ и европейските страни. Това съобщение на агенция "Ройтерс", която се позова на свои източници в Брюксел и Вашингтон, бе цитирано от други световни агенции. Това обаче "няма да повлияе" на срещата на върха в Анкара през юли тази година, която вече е планирана и подготовката за която е в напреднала фаза.

За разлика от срещите на външните министри на НАТО три пъти годишно и на военните министри два пъти годишно, срещите на най-високо ниво на алианса винаги са били нередовни. В продължение на много години те се провеждаха средно веднъж на всеки две години. От началото на инвацията на Русия в Украйна, срещите на върха на НАТО се провеждат ежегодно, с цел по-тясна координация в противодействието на Русия, припомня БГНЕС.

САЩ срещу НАТО

Снимка: iStock

Важно е да се отбележи и още - продължаващият конфликт в Иран заплашва да задълбочи разрива между Съединените щати и техните партньори от НАТО. Предупрежденията за възможен срив в трансатлантическите отношения се засилват, пише германското издание "WirtschaftsWoche".

Събитията се развиват с такава скорост, че е трудно да бъдат проследени. Само преди седмица Доналд Тръмп, демонстриращ увереност, отправи нова атака срещу съюзниците си в НАТО. "Преди два месеца имах нужда от вашата помощ, а сега вече не се нуждая от нея", заяви той от сцена в Аризона.