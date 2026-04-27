Reuters: Администрацията на Тръмп овладява изборите в САЩ щат по щат

Администрацията на президента Доналд Тръмп провежда координирана кампания за разширяване на федералния контрол върху изборния процес в САЩ. Това показва мащабно разследване на агенция Reuters, което проследява действия на федерални институции в поне осем щата. Според данните става дума за поредица от искания за достъп до чувствителни избирателни данни, опити за проверка на изборна техника и повторно отваряне на случаи за предполагаеми изборни измами - въпреки че част от тях вече са били отхвърлени от съдилища и двупартийни проверки.

Неочаквани проверки и искания за данни

Един от показателните случаи е от януари в окръг Франклин, щата Охайо - район с традиционно силна подкрепа за демократите. Там изборните власти получават обаждане от човек, представил се за агент на Департамента по вътрешната сигурност (DHS), който настоява за незабавен достъп до избирателни списъци.

В следващите седмици исканията се разширяват и обхващат регистрационни формуляри, история на гласуване и данни за десетки избиратели, включително чувствителна информация като номера на шофьорски книжки. Агентът определя проверката като "разследване" и "спешна", но не предоставя обяснение за целта ѝ.

"Никога преди не бяхме получавали обаждане от Министерството на вътрешната сигурност, така че това беше необичайно", казва директорът на изборите в окръга Антоне Уайт. Въпреки липсата на яснота, местната администрация предоставя исканата информация.

Подобни действия са регистрирани и в още поне пет окръга в Охайо, включително в политически оспорвани райони.

Федерална намеса в традиционно местен процес

Случаят предизвиква въпроси, тъй като според Конституцията на САЩ изборите - дори за президент - се администрират от щатите, а не от федералното правителство. Допълнително объркване създава и фактът, че DHS традиционно се занимава с борба с тероризма, гранична сигурност и имиграция, а не с изборни разследвания.

Въпреки това от ведомството защитават действията си. В изявление, цитирано от Reuters, се посочва, че подразделенията му са "ангажирани с възстановяването на целостта на изборните системи и с гарантирането, че американските граждани - и само американските граждани - избират американските лидери".

Широк обхват на действията

Разследването на Reuters показва, че федералният натиск не се ограничава до Охайо.

В Невада ФБР е поискало информация за избиратели във връзка с разследване на изборите през 2020 г., което по-късно е прекратено. В Колорадо лица, свързани с администрацията на Тръмп, са търсили достъп до машини за гласуване. В Мисури представители на Министерството на правосъдието са направили подобни искания към местни служители.

В Мисури дори е извършена проверка на избирателни списъци чрез федерални бази данни за гражданство. Върнатите резултати обаче се оказват проблематични. „Изглежда, че ако имаш твърде много гласни в името си, попадаш в списъка“, коментира местен служител, намеквайки за засегнати хора с латиноамерикански произход.

Политически натиск и спорни твърдения

Президентът Доналд Тръмп не крие намеренията си за по-широка федерална роля в изборите. Той призовава Републиканската партия да "поеме контрол" и да "национализира" гласуването на редица места.

Администрацията му вече предлага мерки като задължително доказване на гражданство при гласуване, създаване на федерални регистри на избиратели и използване на бази данни на DHS за проверка на правото на глас.

Тези инициативи са частично мотивирани от твърдения за масови изборни измами, включително участие на неграждани и манипулирани машини за гласуване - твърдения, които съдилища и експерти многократно са отхвърляли като недоказани.

Въпреки това те продължават да оказват влияние върху обществените нагласи и политическия дебат.

Растящо напрежение сред изборните власти

Девет изборни администратори - както демократи, така и републиканци - заявяват пред Reuters, че се опасяват от засилен федерален натиск върху изборите през ноември, когато ще се решава контролът над Конгреса.

В някои щати вече се разработват планове за реакция при евентуални действия на федерални агенти - включително проверки на място, изземване на изборни материали или искания за достъп до техника.

"Трябва да сме готови за възможността собственото ни федерално правителство да се намеси в изборите - пряко или косвено", предупреждава държавният секретар на Минесота Стив Саймън.

Дори в традиционно консервативни райони, гласували за Тръмп, местни служители изразяват притеснения от подобни действия.

Ефект върху служители и избиратели

Натискът вече се усеща и на по-ниско ниво. В Тексас изборен администратор получава заплахи за убийство след разпространение на манипулирано видео, което внушава изборна измама.

В други райони избиратели започват да се питат дали трябва да носят доказателство за гражданство или дори да се отпишат от списъците - нещо, което досега не е било изисквано.

Разследването на Reuters, базирано на стотици документи, интервюта и експертни анализи, очертава картина на постепенно разширяваща се федерална намеса в процес, който исторически е бил изцяло в ръцете на щатите.

Макар да няма доказателства за реални манипулации на изборите, експерти предупреждават, че при оспорвани резултати подобен натиск може да се превърне в инструмент за политическо влияние върху изборния процес.