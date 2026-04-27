Джими Кимъл нарече Мелания "бъдеща вдовица", Тръмп иска незабавно уволнение на водещия (ВИДЕО)

27 април 2026, 21:19 часа
Доналд Тръмп отново призова телевизия ABC да "уволни незабавно" Джими Кимъл, този път заради шега, която водещият на нощното шоу направи миналата седмица, че първата дама Мелания Тръмп е "бъдеща вдовица". Шегата, направена по време на монолог в четвъртък, привлече ново внимание след стрелбата в събота по време на вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом. Тръмп и първата дама, заедно с други представители на администрацията, бяха евакуирани от подиума след инцидента, докато присъстващите се скриха на пода или под масите, докато ситуацията не се изясни, припомня "Deadline".

В понеделник Тръмп публикува в Truth Social: "Уау, Джими Кимъл, който по никакъв начин не е забавен, както доказват ужасните му телевизионни рейтинги, направи изявление в шоуто си, което е наистина шокиращо. Той показа фалшиво видео на първата дама Мелания и нашия син Барон, сякаш те наистина седяха в студиото му и го слушаха, а всъщност не бяха там и никога не биха били. След това той заяви: "Първата ни дама, Мелания, е тук. Погледнете Мелания, толкова е красива. Г-жо Тръмп, излъчвате блясък като бъдеща вдовица." Ден по-късно един луд се опита да влезе в балната зала на вечерята на кореспондентите в Белия дом, въоръжен с пушка, пистолет и много ножове. Той беше там по една много очевидна и зловеща причина. Оценявам факта, че толкова много хора са възмутени от презрителния призив към насилие на Кимъл и обикновено не биха реагирали на нищо, което той е казал, но това е нещо, което далеч надхвърля границите на допустимото. Джими Кимъл трябва незабавно да бъде уволнен от "Дисни" и ABC. Благодаря ви за вниманието по тази тема! Президент Доналд Дж. Тръмп".

Мелания призова за позиция на ABC

Първата дама остро разкритикува Кимъл по-рано в понеделник, призовавайки телевизионната мрежа да "заеме позиция" срещу него. От ABC все още не са коментирали случая.

В скеча си от четвъртък Кимъл изнесе свой "алтернативен" монолог по повод вечерята на кореспондентите, като показа архивни кадри с реакциите на първата дама, Тръмп и други. Кимъл каза: "Нашата първа дама, Мелания, е тук. Погледнете Мелания, толкова е красива. Г-жо Тръмп, излъчвате блясък като бъдеща вдовица." Очаква се заподозреният, Коул Алън, да се яви в съда в понеделник. Според информациите той е оставил писания, наричани манифест, в които говори за набелязване на служители от администрацията на Тръмп.

Яна Баярова Отговорен редактор
