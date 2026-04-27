Джими Кимъл нарече Мелания "бъдеща вдовица", Тръмп иска незабавно уволнение на водещия (ВИДЕО)

Доналд Тръмп отново призова телевизия ABC да "уволни незабавно" Джими Кимъл, този път заради шега, която водещият на нощното шоу направи миналата седмица, че първата дама Мелания Тръмп е "бъдеща вдовица". Шегата, направена по време на монолог в четвъртък, привлече ново внимание след стрелбата в събота по време на вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом. Тръмп и първата дама, заедно с други представители на администрацията, бяха евакуирани от подиума след инцидента, докато присъстващите се скриха на пода или под масите, докато ситуацията не се изясни, припомня "Deadline".

Още: След стрелбата във Вашингтон: Ердоган предлага подкрепа на Тръмп

В понеделник Тръмп публикува в Truth Social: "Уау, Джими Кимъл, който по никакъв начин не е забавен, както доказват ужасните му телевизионни рейтинги, направи изявление в шоуто си, което е наистина шокиращо. Той показа фалшиво видео на първата дама Мелания и нашия син Барон, сякаш те наистина седяха в студиото му и го слушаха, а всъщност не бяха там и никога не биха били. След това той заяви: "Първата ни дама, Мелания, е тук. Погледнете Мелания, толкова е красива. Г-жо Тръмп, излъчвате блясък като бъдеща вдовица." Ден по-късно един луд се опита да влезе в балната зала на вечерята на кореспондентите в Белия дом, въоръжен с пушка, пистолет и много ножове. Той беше там по една много очевидна и зловеща причина. Оценявам факта, че толкова много хора са възмутени от презрителния призив към насилие на Кимъл и обикновено не биха реагирали на нищо, което той е казал, но това е нещо, което далеч надхвърля границите на допустимото. Джими Кимъл трябва незабавно да бъде уволнен от "Дисни" и ABC. Благодаря ви за вниманието по тази тема! Президент Доналд Дж. Тръмп".

Мелания призова за позиция на ABC

Първата дама остро разкритикува Кимъл по-рано в понеделник, призовавайки телевизионната мрежа да "заеме позиция" срещу него. От ABC все още не са коментирали случая.

Context: Jimmy Kimmel joking about Trump’s connection to Epstein, and saying Melania “has a glow like an expectant widow” in a WHCD parody days before the gala was disrupted by a shooting at the Washington Hilton. https://t.co/nWRKKlQQXL pic.twitter.com/LFzDVCUI9c — grizzy (@Furbeti) April 27, 2026

В скеча си от четвъртък Кимъл изнесе свой "алтернативен" монолог по повод вечерята на кореспондентите, като показа архивни кадри с реакциите на първата дама, Тръмп и други. Кимъл каза: "Нашата първа дама, Мелания, е тук. Погледнете Мелания, толкова е красива. Г-жо Тръмп, излъчвате блясък като бъдеща вдовица." Очаква се заподозреният, Коул Алън, да се яви в съда в понеделник. Според информациите той е оставил писания, наричани манифест, в които говори за набелязване на служители от администрацията на Тръмп.

Още: Изнасилвач, педофил - Тръмп си поизпусна нервите за третия стрелец, с който го сблъска животът (ВИДЕО)