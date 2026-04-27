Реакциите в мрежата след стрелбата: Мелания се скрила първа, службите я зарязали, а Тръмп паднал (ВИДЕО)

След стрелбата в САЩ по време на Галавечерта на кореспондентите в Белия дом, на която присъстваха американския президент Доналд Тръмп и съпругата му Мелания, мрежата закипя от коментари за реакциите на двамата по време на инцидента.

Популярност набра светкавичната реакция на първата дама. Мнозина забелязаха, че тя се скри първа, търсейки убежище под масата. Потребители в социалните мрежи се забавляват, че Мелания инстинскивно е тръгнала да се спасява, изоставяйки съпруга си, който едва по-късно беше ескортиран от агенти на Сикрет Сървис.

Мелания се скри първа, службите не се сетиха за нея

Според съобщения в мрежата Мелания "нямала нужда да й повтарят", когато се наложило да се защити, когато паниката от стрелбата избухнала в Хилтън.

Първата дама получава както критики, така и похвали онлайн, като някои я хвалят за бързата й и съобразителна реакция, а други я порицават за егоистичния й рефлекс да се спасява поединично без съпруга си.

На клиповете обаче се забелязва и друго - как агентите на Сикрет Сървис се втурват да спасяват президента на САЩ, но не и първата дама. Мнозина отбелязаха куриозния момент, в който службите обградиха Тръмп, за да го изведат от залата, но никой не си направи труда да помогне на Мелания.

Тръмп падна?

В мрежата се водят дебати дали по време на изтеглянето си президентът Тръмп не е паднал. На видеата ясно се вижда, че той се сгромолясва на земята. В ново интервю за "60 минути" самият Тръмп подчерта, че не е падал, а просто е следвал заповедите на службите вдички да се наведат и да се прикрият. Въпреки това, по думите му, той е останал сравнително изправен и само леко приведен е напуснал залата.

Гласове от партията му го защитиха, прокарвайки нова версия - че той не е паднал, а се е навел, за да помогне на пълзящата към изхода Мелания, защото дори в такива моменти на трудност Тръмп мисли първо за семейството си, а чак след това за себе си.