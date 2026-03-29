"Не го искат": Над 8 млн. души се включиха в протестите срещу Тръмп (ВИДЕО)

Най-малко осем милиона души са се включили според организаторите в протестите вчера в САЩ срещу политиката на президента Доналд Тръмп, предаде Франс прес и БТА. Движението "Без крале" обяви, че е имало "повече от 3300 демонстрации във всички 50 (американски) щата". В тях според организаторите са се включили над 8 милиона души.
Протести на фона на война
Large protests against Trump took place across major US cities, marking the third wave of “No Kings” rallies.pic.twitter.com/wV3fsNeOeB— Clash Report (@clashreport) March 28, 2026
Американските власти не са предоставили официални данни. Според "Без крале" броят на участниците е рекордно висок.
За сравнение, протестите, организирани от движението през октомври миналата година, събраха около 7 милиона души, отбелязва ДПА.
👑 🇺🇸A massive "No Kings" rebellion is sweeping America— NEXTA (@nexta_tv) March 29, 2026
Thousands of defiant protesters flooded Ocean Beach in San Francisco, forming a jaw-dropping human banner hundreds of meters long — visible from the skies.
The message thundered loud and clear: TRUMP MUST GO NOW! pic.twitter.com/cjph2FZxqi
Броят на демонстрантите вчера все пак бе малко под прогнозираните приблизително 9 милиона човека.
Протестите се състояха на фона на войната, започната от Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху преди един месец. Конфликтът доведе до рязко поскъпване на горивата, което предизвика опасения от икономическа криза.
