САЩ затягат санкциите срещу Куба

САЩ обявиха затягане на санкциите срещу Куба, като ограничиха определени финансови транзакции и пътуванията на американски граждани до комунистическия остров. Санкциите, обявени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите, забраняват косвени финансови транзакции със санкционирани кубински организации, особено с такива, свързани със структурите за сигурност и с „Гаеса“ – икономическия конгломерат на кубинската армия.

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Забраняват се и т.нар. U-Turn транзакции, които позволяваха на американски банки да обработват плащания в долари, свързани с Куба, при условие че техният източник и получател се намират извън Съединените щати и в тях не участват американски граждани.

Новите разпоредби премахват разрешението за американските банки „да откриват и поддържат сметки единствено на името на кубински гражданин, който е независим предприемач от частния сектор“.

Достъпът на частните предприемачи до американската банкова система беше разрешен по време на управлението на Джо Байдън като част от мерки за подкрепа на зараждащия се частен сектор в Куба.

Новите разпоредби също така ограничават категориите пътувания, разрешени за американски граждани по време на управлението на президента Барак Обама. Културният обмен или т.нар. пътувания „от хора за хора“, както и бизнес конференциите и срещите, вече ще изискват специално разрешение.

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Отношенията между Вашингтон и Хавана се влошиха, след като президентът Доналд Тръмп се върна на власт през януари 2025 г. Републиканският лидер твърди, че Куба, разположена само на 150 километра от Флорида, представлява извънредна заплаха за Съединените щати. От януари Вашингтон наложи фактическо петролно ембарго на острова, което потопи страната в дълбока икономическа и енергийна криза.