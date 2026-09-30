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Демократите печелят разгромно: Залозите в платформата, където Тръмп-младши държи сериозен дял

30 септември 2026, 17:40 часа 556 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Демократите печелят разгромно: Залозите в платформата, където Тръмп-младши държи сериозен дял

Шансовете на демократите да поемат контрола над Камарата на представителите на САЩ след междинните избори за Конгреса през ноември достигнаха рекордно висок ръст. Това стана на може би най-голямата платформа за залози в света - Polymarket. Вероятността демократите да спечелят е вече съкрушителна - 91%, срещу само 9% за републиканците - ОЩЕ: Тръмп не спира да обещава по 5000 долара на избирател, ако републиканците не загубят Конгреса (ВИДЕО)

Polymarket е една от най-големите борси за залагания в света, а най-големият син на американския президент Доналд Тръмп – Доналд Тръмп-младши, е партньор в 1789 Capital, която през август, 2025 година инвестира в Polymarket, като публично не е известно колко точно, но се смята, че става въпрос за десетки милиони долари - ОЩЕ: Върховният съд на САЩ спря Тръмп в опита му да ограничи гласуването по пощата

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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