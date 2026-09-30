Демократите печелят разгромно: Залозите в платформата, където Тръмп-младши държи сериозен дял

Шансовете на демократите да поемат контрола над Камарата на представителите на САЩ след междинните избори за Конгреса през ноември достигнаха рекордно висок ръст. Това стана на може би най-голямата платформа за залози в света - Polymarket. Вероятността демократите да спечелят е вече съкрушителна - 91%, срещу само 9% за републиканците - ОЩЕ: Тръмп не спира да обещава по 5000 долара на избирател, ако републиканците не загубят Конгреса (ВИДЕО)

BREAKING: Democrats surge to a record high in odds to take control of the U.S. House of Representatives following the November midterm elections.



91% chance on https://t.co/6w4wotQlYJ. Incredible. pic.twitter.com/yHGXPlRBSx — NEXTA (@nexta_tv) September 30, 2026

Polymarket е една от най-големите борси за залагания в света, а най-големият син на американския президент Доналд Тръмп – Доналд Тръмп-младши, е партньор в 1789 Capital, която през август, 2025 година инвестира в Polymarket, като публично не е известно колко точно, но се смята, че става въпрос за десетки милиони долари - ОЩЕ: Върховният съд на САЩ спря Тръмп в опита му да ограничи гласуването по пощата