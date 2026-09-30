След Русия и Беларус: И САЩ напуснаха Групата на държавите срещу корупцията

САЩ се оттеглиха от Групата на държавите срещу корупцията (GRECO). Така тя стана третата страна след Русия и Беларус, която напуска организацията. Държавният департамент обясни решението с това, че САЩ плащат годишни членски вноски, но не получават значителни ползи от членството.

Какво представлява ГРЕКО?

Групата на държавите, борещи се срещу корупцията (ГРЕКО) (на английски: The Group of States against Corruption (GRECO) към Съвета на Европа е антикорупционна мониторингова организация със седалище в Страсбург, Франция. Учредена е на 1 май 1999 г. като разширено частично споразумение между 17 държави членки на Съвета на Европа. ГРЕКО, която е отворена не само за европейските държави, има 48 члена, включително и САЩ. От август 2010 г. всички членове на Съвета на Европа са и членове на ГРЕКО.

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