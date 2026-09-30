Оръжия за Техеран: САЩ с нов пакет санкции срещу ирански и руски компании

Правителството на САЩ обяви нови санкции срещу 13 физически и юридически лица, помогнали на Иран да закупи оръжие. В списъка фигурират две компании от Русия. Санкциите, обявени от Министерството на финансите и Държавния департамент, имат за цел да засилят икономическата изолация на Иран и да го принудят да седне на масата за преговори, съобщава Reuters.

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"Министерството на финансите няма да толерира никаква подкрепа за режима и ще продължи да идентифицира, разобличава и изолира съучастниците на Иран", заяви Министърът на финансите Скот Бесент.

Списъкът включва две руски компании. Едната е "МГ-Флот" (MG-Flot) – руска корабна компания, регистрирана в Астраханска област. До 2022 г. тя е носила името "Трансморфлот" (Transmorflot) и се е занимавала с корабоплаване в Каспийско море.

Втората е "Опитно-конструкторско бюро "А. С. Яковлев" – компания, която в миналото се е занимавала с разработката на самолети и хеликоптери, а понастоящем – на безпилотни летателни апарати.

Освен това компании от Иран, Хонконг и Пакистан попаднаха под удара на американските санкции.

Експертите обаче смятат, че санкциите няма да окажат съществено въздействие върху ракетния и дроновия потенциал на Иран в района на Ормузкия проток и страните от Персийския залив.