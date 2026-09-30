Най-важните новини за деня: 30 септември 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 30 септември 2026 г.

УБИХА С КУРШУМ В ГЛАВАТА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА БОТЕВ ПЛОВДИВ ИЛИЯН ФИЛИПОВ

Бизнесменът и основен финансов благодетел на футболен клуб "Ботев Пловдив" Илиян Филипов е бил прострелян смъртоносно тази нощ. Според първоначалните данни той е убит с изстрел в областта на главата, съобщи Нова телевизия. Към момента има неофициално потвърждение на МВР, че Филипов е убит. Подробностите около тежкия инцидент се изясняват.

СВИДЕТЕЛИ НА УБИЙСТВОТО НА БЛАГОДЕТЕЛЯ НА БОТЕВ ПЛОВДИВ? ОТ МВР МЪЛЧАТ МНОГОЗНАЧИТЕЛНО

Процесуално-следствените действия са започнали през нощта, като към момента същите продължават. Работи се активно по отношение на убийството на Илиян Филипов, като се касае за умишлено убийство. Смъртта на жертвата е настъпила след използване на огнестрелно оръжие. Това стана ясно на брифинг на ОДМВР-Пловдив след убийството на боса на Ботев Пловдив Илиян Филипов. Още: Защо беше екзекутиран благодетеля на Ботев Пловдив? Бивш пловдивски кмет коментира

ИМА ЗАДЪРЖАН ЗА УБИЙСТВОТО НА ИЛИЯН ФИЛИПОВ

МВР задържа заподозрян за убийството на Илиян Филипов, предаде БНТ. Има данни, че мъжът е физическият извършител. Според неназовани източници, той е арестуван в центъра на София. Предстоят още множество процесуално следствени действия.

ИМПЕРИЯТА "ПИМК" НА УБИТИЯ ИЛИЯН ФИЛИПОВ: ДЕСЕТКИ МИЛИОНИ ОТ ЗНАКОВИ МЕГАДОГОВОРИ И БЪРЗ СКОК НА ПЕЧАЛБИТЕ

Фирмата „ПИМК“ ООД на убития на 30 септември 2026 г. в Пловдив бизнесмен Илиян Филипов е участвала през годините в 54 конкурса за обществени поръчки и с нея са сключени 14 договора по тази линия на обща стойност над 53,3 млн. евро, сочат данни от портала за електронни обществени поръчки (ЕОП). Публично достъпни данни показват още, че чрез проекти и договори по европейски фондове при компанията са постъпили 450 264 лв. (около 230 216 евро).

ИЛИЯН ФИЛИПОВ В БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ: СКАНДАЛИТЕ, КОНФЛИКТИТЕ И БИТКИТЕ ОКОЛО БОТЕВ

Илиян Филипов беше една от най-видимите и противоречиви фигури в българския футбол през последните години. Собственикът и президент на Ботев Пловдив, който беше убит в ранните часове на 30 септември, се превърна в ключова фигура около "жълто-черните" след изграждането на стадион "Христо Ботев", а през 2025 г. пое контрола върху клуба и заяви, че поема и натрупаните от предишното управление задължения. Публичното му присъствие обаче не се ограничаваше до управлението на Ботев: Филипов често влизаше в остри спорове с други футболни ръководители и открито коментираше проблемите в българския футбол.

ВСС ОСВЕТЯВА СЛУЧАЯ "НОТАРИУСА": ИЗПРАЩА В НС ПРОВЕРКАТА НА СЪДИИ

Събраните при проверката за евентуална съпричастност на съдии към случая „Мартин Божанов - Нотариуса“ материали ще бъдат изпратени на Народното събрание. Това реши Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, по информация на "Фокус" и Нова телевизия. Решението идва след искане на народни представители да получат документите, събрани в рамките на работата на специално създадената временна комисия към Съдийската колегия. Още: Секретни документи разкриват мащабно подслушване в съдебната система

"ТОВА УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВО ГУБИ ПОДКРЕПА": РАДЕВ Е НА НЯКОЛКО МЕСЕЦА ОТ ИЗЧЕРПВАНЕ НА "НАРОДНАТА ЛЮБОВ"

Това управление постепенно, плавно и устойчиво губи подкрепа. Първоначалният ресурс на доверие, който имаше в себе си, вече се изчерпва.

ПЪРВИ СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ДАННИ КОЙ ЩЕ ПОБЕДИ НА ИЗБОРИТЕ: СТРАШНО МНОГО ХОРА ОЩЕ СЕ КОЛЕБАЯТ, ОЧАКВА СЕ ВИСОКА АКТИВНОСТ

На предстоящите президентски избори се очертава почти предизвестен балотаж. Социолозите са готови с първите прогнозни резултати как ще се представят кандидатпрезидентските двойки на вота, но един фактор може да се окаже решаващ - огромният брой избиратели, които заявяват, че ще гласуват, но все още не са решили за кого.

РЕАКЦИИ ЗА ЦАР САМУИЛ И ТВЪРДЕНИЯ ЗА "ГРЪЦКО-БЪЛГАРСКИ ПАЗАР": В СКОПИЕ ВЕЧЕ НЕ СА СЪГЛАСНИ, ЧЕ Е БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛ

България и Република Северна Македония се разбраха през 2022 г., че цар Самуил е български владетел. Това е едно от малкото неща, по които двете страни постигнаха съгласие след създаването на Съвместната мултидисциплинарната експертна комисия по исторически и образователни въпроси след Договора за приятелство през 2017 г., когато двете съседни страни се съгласиха, че имат "обща история". Сега, когато Гърция ще предаде на България костите от цар Самуил, в Скопие започнаха да се отричат от това съгласие и да отправят критики към историческата комисия между двете страни.

МОХАМЕД ХАЛАФ: ПЕТРОЛ ПРЕЗ ОРМУЗКИЯ ПРОТОК ЩЕ ИМА, НО КОНФЛИКТЪТ С ИРАН НЯМА ДА СЕ РЕШИ СКОРО (ВИДЕО)

Петрол през Ормузкия проток ще има, но конфликтът Иран – САЩ – Израел няма да се реши скоро. Тази прогноза направи в предаването Студио Actualno журналистът, международен анализатор и университетски преподавател Мохамед Халаф: “Съединените щати вече контролират Ормузкия проток, оттам са минавали през последните седмици около един милиард барела петрол. А пък само за един ден са минали 60 големи кораба, които превозват около 40 милиона барела, за един ден. По-малко са нападенията срещу кораби, защото САЩ са направили някакъв коридор, който преминава през Оман. И явно CENTCOM, ръководството на американските сили в региона на Близкия Изток, са отправили доста заплахи срещу Иран и срещу Революционната гвардия. И това го видяхме с атаките, които се случиха след нападенията на Революционната гвардия срещу тези кораби. Още: 10 думи на Тръмп обърнаха посоката в цената на петрола

"НЕ СЪМ АДВОКАТ НА ПУТИН, НО...": РАДЕВ ГОВОРИ ЗА ЯДРЕНА ЗАПЛАХА И ТЕЖКА ЗИМА ЗА УКРАЙНА (ВИДЕО)

"Винаги трябва да мислим за най-лошия сценарий." С тези думи премиерът Румен Радев предупреди за риска от ядрена ескалация между Русия и Европа по време на Euronews Defence & Space Summit в Брюксел. Той призова Европейският съюз да засили дипломатическите контакти с Москва с цел прекратяване на войната в Украйна.

БЕЗ ТОК В КИЕВ ЗАРАДИ РУСКИТЕ РАКЕТИ И ДРОНОВЕ. В СУМИ РУСКИ БОМБИ ПОРАЗИХА ЦЕНТРАЛНОТО ГРОБИЩЕ И УЧИЛИЩЕ СЪС 70 ДЕЦА И УЧИТЕЛИ (ВИДЕО И СНИМКИ)

Поредна нощ на руски въздушен терор в Украйна – и пак основна цел на руските дронове и ракети се оказа украинската столица Киев. Посред нощ, след 2:30 часа, по Киев са били изстреляни поне 20 ракети, включително балистични (поне 6, дори С-400) – това личи от съобщенията в официалния канал в Телеграм на украинските ВВС, както и от информацията в украински мониторингови канали като "Николаевски Ваньок" и "Труха". Отделно, има прекъсвания на тока – по информация на "Труха" удари с ракети и далекобойни дронове (минимум 15 с реактивни двигатели) са нанесени по поне 4 обекта от енергийната инфраструктура, включително ТЕЦ - данни от системата за отчитане на топлинни петна по земната повърхност FIRMS на НАСА сочат пожар при Триполската ТЕЦ, ТЕЦ 6 също е била цел на руснаците. Съответно, има прекъсвания на тока.

THE ECONOMIST: РУСИЯ ЩЕ ОПИТА ДА ПАРАЛИЗИРА КИЕВ С МАЩАБНИ УДАРИ ОЩЕ ПРЕДИ ЗИМАТА

Русия започва кампания от бомбардировки, саботажи и политически хаос срещу украинската столица. Това съобщава The Economist, позовавайки се на двама висши украински служители. Изданието съобщава, че един от тях е посочил конкретно центрове за данни и супермаркети като потенциални цели за атаки. „Той [Путин] даде заповед за атакуване на всички цивилни цели. Те искат хората да се страхуват да ходят в супермаркетите“, казва украински служител пред изданието в средата на септември.

МЕРЦ ДАДЕ КОНКРЕТЕН ПРИМЕР, ЧЕ ПУТИН НЕ ИСКА МИР В УКРАЙНА И КАЗА КАКВО СЛЕДВА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Положихме изключителни дипломатически усилия и едно от тях беше германският външен министър (Йохан Вадефул) да отиде до Ню Йорк и да разговаря с руския си колега (Сергей Лавров). Последвалата оценка на Русия за тези разговори показа, че очевидно Русия не е заинтересована от сериозни разговори (за мир в Украйна) понастоящем. "Затова ще продължим с всички сили да оказваме помощ на Украйна – не само военна, но и политическа, финансова и икономическа. Ще продължим да подкрепяме Украйна, защото знаем едно нещо: Украйна е част от Европа и ако Украйна падне, тогава мирът и свободата в цяла Европа са в опасност. Ето защо ние сме толкова ясно и недвусмислено на страната на Украйна и ще направя всичко възможно, за да помогна на тази страна да премине през това, което с голяма вероятност ще бъде много, много трудна зима". Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц по време на съвместна пресконференция с президента на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев, който беше на посещение в Германия.

ПОСЛЕДНИТЕ ВОЙНИЦИ СИ ТРЪГВАТ: САЩ НАПУСКАТ ИРАК СЛЕД 23 ГОДИНИ

Последните американски военни трябва да напуснат базите си в Ирак до сряда, 30 септември, с което ще бъде сложен край на военното присъствие на САЩ в страната, започнало с инвазията през 2003 г. За повече от две десетилетия близо 4500 американски военнослужещи загинаха в Ирак.

КОЙ ЩЕ НИ ПАЗИ ОТ "ПОЛУДЯЛ" ИИ? ТРЪМП И ИНДУСТРИЯТА С НОВА ДЕКЛАРАЦИЯ, ВЪПРОСИТЕЛНИТЕ СЕ НАБИВАТ НА ОЧИ (ВИДЕО)

"За да има позитивно бъдеще за американците и света, вярваме, че всяка компания е отговорна за развитие на свои собствени стандарти за безопасност по начин, който изгражда доверие с клиентите и обществото. Това започва със следното – всяка компания, която обучава и въвежда нови модели, трябва да има стабилни вътрешни процеси и контрол, за да гарантира, че технологията ѝ работи по предназначение и, че всички проблеми се идентифицират и разрешават своевременно. Следователно, в допълнение към всички други предпазни мерки, ние вярваме, че всяка компания трябва да внедри следните четири нива на контрол и одити.