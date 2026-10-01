"Ще кажа истината": Роналдо напусна Португалия след скандал и май приключи окончателно с националния отбор

Кристиано Роналдо напусна лагера на националния отбор на Португалия в Копенхаген само ден преди мача с Дания от Лигата на нациите, а бъдещето му с националния тим вече е сериозно поставено под въпрос. 41-годишният нападател взе решението след пресконференцията на селекционера Жорже Жезус и разговор с президента на Португалската футболна федерация Педро Проенса. Самата федерация потвърди напускането му, без да посочи причина.

Напрежението между Роналдо и Жезус ескалира след мача с Норвегия

Напрежението около Роналдо се засили след победата с 2:1 над Норвегия, в която той остана неизползвана резерва. Това беше първият случай от две години насам, в който той започва мач на пейката за Португалия и не влиза в игра в официална среща. След двубоя Роналдо не се присъедини към съотборниците си при поздрава към португалските фенове.

Жезус отрече да има конфликт с капитана, но призна, че Роналдо е бил недоволен, след като е загрявал, без да получи минути. На пресконференцията преди мача с Дания селекционерът заяви, че отново няма да го пусне като титуляр и дори обясни, че вероятно ще започне Гонсало Рамош. "Никой играч няма да промени решенията ми. Нито той, нито който и да е друг във футбола. Дори президент. Никога", заяви Жезус.

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Само часове по-късно Роналдо не се появи на тренировката на Португалия, въпреки че по-рано Жезус бе уверил, че нападателят ще тренира. Капитанът напусна стадион "Паркен" с автомобил на федерацията, а впоследствие потвърди решението си в социалните мрежи.

"Своевременно ще кажа истината"

Роналдо обясни, че е взел решението след пресконференцията на селекционера и разговора с президента на федерацията. "След пресконференцията на селекционера и след разговор с президента на Португалската футболна федерация взех решение да напусна лагера на националния отбор. Своевременно ще кажа на всички португалци истината за причините, довели до напускането ми от националния отбор, на който винаги съм се отдавал напълно", написа Роналдо. Той завърши с пожелание за успех на Португалия и съотборниците си.

Португалската федерация потвърди, че Роналдо е напуснал лагера и обяви, че подготовката за мачовете с Дания и Норвегия продължава с останалите 24 футболисти. Междувременно португалското издание O Jogo твърди, че решението на Роналдо е окончателно и той няма да играе повече за националния отбор. Тази информация обаче все още не е потвърдена нито от самия футболист, нито от Португалската футболна федерация.

Роналдо има 234 мача и 146 гола за Португалия и е капитан на тима при спечелването на Европейското първенство през 2016 г. и Лигата на нациите през 2019 и 2025 г.

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