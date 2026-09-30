Румънският парламент отхвърли и втория опит за съставяне на правителство

Номинираният за премиер на Румъния Зигфрид Мурешан не успя днес да получи вот на доверие в парламента за предложения от него кабинет, включващ трите десноцентристки партии, които участват в сваленото с вот на недоверие правителство на Илие Боложан, съобщиха румънските медии. 45-годишният Мурешан, който е евродепутат от Национално-либералната партия и заместник-председател на Европейската народна партия, събра днес 182 гласа при необходими 233 за встъпване в длъжност на правителството му. Той е третата неуспешна номинация на президента Никушор Дан от падането на коалиционното правителство на Илие Боложан преди близо пет месеца, след като евродепутатът Еуджен Томак върна мандата си, а либералът Адриан Вещя също беше отхвърлен от парламента.

Правителството на Мурешан беше подкрепено от Национално-либералната партия (НЛП), Съюз за спасение на Румъния (ССР) и Демократичния съюз на унгарците в Румъния (ДСУР), а двете най-големи парламентарни сили - Социалдемократическата партия (СДП) и крайнодесният Алианс за обединение на румънците (АУР), отказаха да гласуват за него.

След неуспешния вот Мурешан коментира, че партиите, които са предизвикали политическата криза в страната, са избрали да я удължат, визирайки СДП и АУР, които свалиха кабинета на Боложан с вот на недоверие през май, предаде Аджерпрес. "Днес в парламента на Румъния дойдохме с решение за прекратяване на политическата криза и видяхме, че партиите, които я започнаха, гласуваха за продължаването й. Чакаме да видим от страна на президента на Румъния кои са следващите стъпки", заяви евродепутатът пред журналисти в кулоарите на парламента.

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Лидерът на Социалдемократическата партия Сорин Гриндяну от своя заяви в публикация във Фейсбук, че СДП е готова да изгради алтернатива и да се ангажира с възстановяването на Румъния. "Румъния има спешна нужда от правителство с пълни правомощия, което да смени погрешната посока", подчерта председателят на най-голямата парламентарна сила.

От своя страна Доминик Фриц, лидер на Съюз за спасение на Румъния (ССР), постави въпроса за предсрочни избори, съобщава телевизия Диджи 24. "Дойде моментът да се обърнем към вота на хората. Политическата криза, създадена от СДП и АУР, засяга цените, румънския бизнес и доверието на хората в бъдещето (…) ССР иска предсрочни избори", написа във Фейсбук той.

За предсрочни избори настоява и крайнодесният Алианс за обединение на румънците (АУР), втората по големина парламентарна сила, която води в социологическите проучвания с около 40 процента, което е почти два пъти повече от подкрепата към социалдемократите, отбелязва Ройтерс.

Същевременно лидерът на АУР Джордже Симион заяви днес, че "парламентаристите от АУР няма да гласуват никакъв вариант на правителство, докато Калин Джорджеску не бъде освободен и не му се въздаде справедливост". Партията многократно е изразявала подкрепата си към бившия крайнодесен независим кандидат за президент, който вчера беше арестуван по дело за измама в размер на над 1 милион евро.

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Позовавайки се на анализатори, агенцията отбелязва, че днешният вот увеличава възможността за сформиране на управляващо мнозинство между СДП и крайнодесния АУР, който се отнася критично към ЕС, НАТО и помощта за Украйна. По-рано тази седмица СДП заяви, че вече не изключва съвместно правителство с АУР.

Анализатори коментират, че подобен изход създава безпокойства, че усилията на Румъния да намали бюджетния си дефицит, който остава най-високият в ЕС, може да бъдат подкопани, отбеляза агенцията. Румъния е в процедура по прекомерен бюджетен дефицит от 2020 г., като през 2024 г. този показател достигна 9,3 процента от брутния вътрешен продукт.

Правителството на Илие Боложан предприе серия от мерки за овладяване на дефицита, който през 2025 г. спадна до 7,9 процента от БВП, а през 2026 г. се очаква допълнително да намалее до 6,2 процента, ако планираните мерки за икономии бъдат изпълнени.

Рейтинговите агенции заявиха, че способността на Румъния да одобри бюджет за 2027 г., включващ допълнително понижаване на дефицита, може да бъде от ключово значение за запазване на рейтинга на страната на последното инвестиционно стъпало преди категорията "junk", при която не се препоръчват инвестиции, отбелязва още Ройтерс.

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В края на тази седмица Букурещ очаква оценката на международната рейтингова агенция "Ес енд Пи" (S&P), след като другите две световни агенции - "Фич" (Fitch) и "Мудис" (Moody's), вече потвърдиха инвестиционния рейтинг на страната при тазгодишната си оценка.

Румъния се намира в политическа криза от близо пет месеца, след като правителството на лидера на либералите Илие Боложан, което встъпи в длъжност през юни 2025 г., беше свалено през май с вот на недоверие, подкрепен от СДП, която преди това напусна управляващата коалиция, и крайнодесния АУР. Либералите и ССР отказаха да си сътрудничат със СДП, което направи събирането на мнозинство на практика невъзможно.

Според Конституцията на страната отхвърлянето на две правителства в рамките на 60 дни дава възможност на президента да разпусне парламента и да свика предсрочни избори, което обаче не е задължително и зависи от решението на държавния глава. Вчера президентът Никушор Дан отново заяви, че "предсрочни избори не са решение", а след днешното гласуване в парламента държавният глава обяви, че ще направи нова номинация за премиер в понеделник. "Днес станахме свидетели на поредния неуспех на народните представители да формират мнозинство за съставяне на правителство", заяви президентът, като изтъкна необходимостта партиите да успеят да постигнат консенсус. "Искам да уверя румънците и нашите западни партньори, че ще запазим прозападната си посока", изтъкна още румънският президент в публикация във Фейсбук.

До момента Румъния не е стигала до предсрочни избори, а следващите редовни парламентарни избори би трябвало да се състоят през 2028 г.

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