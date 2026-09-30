Най-истинската любов: Допамин за сряда

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.
Любовта е във въздуха: Допамин за вторник
He wasn’t just a pet, he was part of the child’s entire childhood. ❤️— The Adventurous Soul (@TAdventurousoul) September 29, 2026
They grew up together, sharing countless little moments and memories.
When his journey finally ended, he rested peacefully in the arms he trusted most.
Some goodbyes hurt so deeply because the love was truly…
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