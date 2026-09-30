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Нов удар по сигурността в САЩ: Хакери откраднаха данни на милиони военнослужещи от Пентагона

30 септември 2026, 7:20 часа 782 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Нов удар по сигурността в САЩ: Хакери откраднаха данни на милиони военнослужещи от Пентагона

В САЩ се разгаря нов скандал. Хакери са проникнали в системите на Пентагона, а ситуацията изглежда сериозна. Те са получили достъп до база данни на Пентагона, съдържаща лична информация за над 3 милиона военнослужещи, ветерани, служители на ведомството, изпълнители по договори и членове на техните семейства. За това съобщава ABC News, позовавайки се на представител на Министерството на отбраната на САЩ.

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Неоторизираният достъп е засечен за първи път през октомври 2025 г. Уязвимостта е отстранена едва на 16 юли 2026 г.

Мащабът и чувствителният характер на разкритата информация биха могли да породят опасения за националната сигурност, особено предвид факта, че досиетата са съдържали данни за служебните задължения на военния и цивилния персонал.

Това е поне третият мащабен случай на пробив в сигурността на данни в САЩ през последния месец. В края на август на рускоезичен форум за киберпрестъпност се появи услуга, наречена Nexus, чиито собственици твърдяха, че разполагат с милиони американски шофьорски книжки, документи и медицински досиета.

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Представители на отбраната заявиха, че до момента не са открити доказателства за злоупотреба с разкритата информация.

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Военни Пентагона хакери кражба на данни
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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