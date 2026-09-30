Путин, ако ни атакуваш - директно удряме в Русия: Швеция с рязък завой във военната си доктрина (ВИДЕО)

"Ако Русия атакува, Путин вече не може да разчита, че ние просто ще се опитваме да отблъскваме ударите му. Новият план на Военновъздушните сили за решаване на въздушната война е да преминем в настъпление и да нанесем удари по цели дълбоко в територията на Русия". По този начин полковник Карл Бергквист от ВВС на Швеция описа новата доктрина на скандинавската страна, която загърби десетилетия на военен неутралитет след началото на пълномащабната война на диктатора Владимир Путин в Украйна и се присъедини към НАТО.

„Преминаването в настъпление ще има своята цена“, казва още Бергквист, цитиран от местното издание Aftonbladet. Статията е от 28 септември и е озаглавена: "Планът за победа във въздушната война - удар в Русия".

Нормална логика на страна от НАТО

Изданието посочва, че това не е ескалация, а нормално поведение и логика на страна членка на НАТО - ако си атакуван, не стой просто в защитна позиция на собствената си територия, а елиминирай военновъздушни бази и командни центрове там, откъдето е дошъл ударът.

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Преди неутрална Швеция не формулираше отбраната си по този начин, но сега все повече подчертава новия си подход на фона на данните от западни разузнавателни служби, че Путин може да тества НАТО с провокация или директна атака.

Sweden is no longer planning to just defend itself: if Moscow attacks, its air force will strike deep inside Russia.



That is what Sweden’s new Air Force doctrine says. pic.twitter.com/eroyoYD5uE — NEXTA (@nexta_tv) September 30, 2026

Цената

Това изявление на шведските ВВС отразява мащабната промяна в стратегическото им мислене след присъединяването към НАТО и в отговор на руската заплаха. Карл Бергквист, известен в средите на отбраната и с военния си блог Wiseman's Wisdoms, подчертава фундаментален завой в доктрината. Традиционната стратегия за „париране на удари“ и чисто отбранителни действия на собствена територия се заменя с готовност за нанасяне на контраудари дълбоко в тила на агресора.

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Преминаването в настъпление изисква сериозни ресурси - оръжия с голям обсег, крилати ракети, усъвършенствано разузнаване (като системите GlobalEye) и по-висок риск от загуби в жива сила и техника.

Целта на този нов план е Путин да разбере, че евентуална атака срещу скандинавските или балтийските съюзници няма да остане безнаказана и ще пренесе войната директно на руска територия.