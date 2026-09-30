Закачка на Тръмп разкри кой е любимият му диктатор: Само на него разрешава ядрено оръжие (ВИДЕО)

В шеговит отговор на въпрос президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп разкри кой диктатор по света му е любим, поради което няма против страната му да разполага с ядрени оръжия, става ясно от видео в социалните мрежи. Въпросът, който американски журналист му зададе беше защо според САЩ Северна Корея може да има ядрени оръжия ядрени оръжия, а Иран - не.

"Той (Ким Чен Ун) е мой приятел. Той харесва Тръмп," каза шеговито американският президент и добави, че самият той също го харесва.

Trump explained why North Korea may have nuclear weapons while Iran may not “He (Kim Jong Un) is my friend. He likes Trump,” the US president said. — NEXTA (@nexta_tv) September 30, 2026

Скорошна шега на Тръмп

Това не е първият път, в който Тръмп се шегува за сметка на войната в Иран. През август той заяви, че малко след като победи Иран, ще обяви Ормузкия проток за територия на САЩ. Това каза с лека усмивка американският президент Доналд Тръмп на митинг в Гардън Сити, близо до Ню Йорк. Тонът, с който американският президент заяви това, остави впечатлението, че той се шегува, отбелязва Reuters, като посочва, че не е ясно колко сериозен е този коментар на и дали отразява негова нова политическа позиция. ОЩЕ: „Ще го обявя за територия на САЩ“: Тръмп с пикантна шега или заплаха за Ормузкия проток (ВИДЕО)