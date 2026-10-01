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Взрив на газопровод извади от строя три електроцентрали в Сирия (ВИДЕО)

01 октомври 2026, 0:27 часа 653 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Взрив на газопровод извади от строя три електроцентрали в Сирия (ВИДЕО)

Електроенергийната компания на Сирия съобщава, че три от нейните електроцентрали са излезли от строя. Става въпрос за съоръженията в „Деир Али“, „Насирия“ и „Тешрин“, което не работят след експлозия на газопровод, захранващ ТЕЦ „Тешрин“ близо до градчето ал-Отайба.

Взривът прекъсна газовите доставки, необходими за работа на централите. Пожарът продължава да бушума, а екипи са на мястото на инцидента и се борят със стихията. Очаква се инцидентът да намали производството на електроенергия и временно да увеличи прекъсванията на тока в страната, заявиха от компанията, цитирани от държавната информационна агенция SANA.

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газопровод Сирия експлозия взрив електроцентрали
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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