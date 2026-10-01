Взрив на газопровод извади от строя три електроцентрали в Сирия (ВИДЕО)

Електроенергийната компания на Сирия съобщава, че три от нейните електроцентрали са излезли от строя. Става въпрос за съоръженията в „Деир Али“, „Насирия“ и „Тешрин“, което не работят след експлозия на газопровод, захранващ ТЕЦ „Тешрин“ близо до градчето ал-Отайба.

Syria’s electricity company says the Deir Ali, Nasiriyah and Tishreen power plants have gone offline after an explosion on a gas pipeline supplying the Tishreen Thermal Power Plant near the town of al-Otaiba.



The blast cut gas supplies needed to operate the plants, while the… pic.twitter.com/ZXnaY5P8N3 — Clash Report (@clashreport) September 30, 2026

Взривът прекъсна газовите доставки, необходими за работа на централите. Пожарът продължава да бушума, а екипи са на мястото на инцидента и се борят със стихията. Очаква се инцидентът да намали производството на електроенергия и временно да увеличи прекъсванията на тока в страната, заявиха от компанията, цитирани от държавната информационна агенция SANA.

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