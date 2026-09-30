Радар за икономика: Най-важните новини на 30 септември 2026 г.

Редакционният екип Ви представя най-важните икономически новини от изминалия ден, 30 септември 2026 г.

България изтегли нов външен дълг, вече е поела 6,5 млрд. евро задължения за годината

България емитира облигации в общ размер на 2,25 млрд. евро на международните пазари в дългова операция, реализирана вчера, 29 септември, съобщи Министерството на финансите. Така страната излезе на международните капиталови пазари за втори път тази година, след като през юли изтегли дълг на външния пазар в размер на 2,5 млрд. евро. Министерството на финансите е преотворило три емисии еврооблигации с падеж 2031 година, 2034 година и 2044 година, като е увеличило обема съответно с 1 млрд. евро, 750 млн. евро и 500 млн. евро.

Още: България изтегли нов външен дълг, вече е поела 6,5 млрд. евро задължения за годината

От небето до земята: Еврото падна до годишно дъно спрямо долара

В началото на септември курсът на еврото се държеше над границата от 1,16 спрямо щатския долар и по нищо не изглеждаше, че в края на месеца вече ще е преминало няколко психологически граници и ще е достигнало до едногодишно дъно. Точно това се случи на 29 септември, вторник, когато единната европейска валута слезе до стойности, каквито за последно бяха регистрирани чак на 21 май 2025 г. (1,132 долара) - година и четири месеца по-рано. Все пак еврото затвори при малко по-висок курс и днес продължава бавния ръст нагоре.

Още: От небето до земята: Еврото падна до годишно дъно спрямо долара

Зеленчуци и горива качват цените: КНСБ изчисли колко струват основните стоки през септември

През септември се наблюдава относително задържане на ценовите равнища на стоките от малката потребителска кошница, която включва 20 хранителни продукта и един нехранителен. В сравнение с август е отчетено увеличение от 0,7%, което се дължи основно на поскъпването на бензина с 3,2%, както и на започналия сезонен ръст на цените на плодовете и зеленчуците. Това сочат данните на КНСБ от наблюдението на цените на стоките от малката потребителска кошница за септември.

Още: Зеленчуци и горива качват цените: КНСБ изчисли колко струват основните стоки през септември

Снимка: Envato

"Булгаргаз" иска по-висока цена на газа за октомври, КЕВР заплаши да не го приеме

"Булгаргаз" настояват за увеличение от близо 6% на цената на природния газ. Общественият доставчик е внесъл искане за цена от 44,08 евро за мегаватчас, без таксите за достъп и пренос, акциз и ДДС. За сравнение цената на газа за септември е 41,60 евро за мегаватчас. Искането обаче срещна отпор от страна на регулатора. Председателят на КЕВР Пламен Младеновски настоя дружеството да се придържа към първоначалната си заявка и предупреди, че ако бъде внесено предложение за по-висока цена, комисията няма да я утвърди.

Още: "Булгаргаз" иска по-висока цена на газа за октомври, КЕВР заплаши да не го приеме

10 думи на Тръмп обърнаха посоката в цената на петрола

Цените на петрола се повишиха в сряда, 30 септември, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп отрече, че е склонен да облекчи санкциите срещу Иран, а посредникът Катар настояваше за мирни преговори. Това стана след спада на цените през предходната сесия, предизвикан от възстановяването на доставките на суров петрол от Близкия изток. Иначе по това време вчера, 29 септември, референтният за Европа сорт "Брент" се търгуваше за над 107 долара на барел - сега числото е по-ниско въпреки отбелязаното движение нагоре.

Още: 10 думи на Тръмп обърнаха посоката в цената на петрола

Империята "ПИМК" на убития Илиян Филипов: Десетки милиони от знакови мегадоговори и бърз скок на печалбите

Фирмата „ПИМК“ ООД на убития на 30 септември 2026 г. в Пловдив бизнесмен Илиян Филипов е участвала през годините в 54 конкурса за обществени поръчки и с нея са сключени 14 договора по тази линия на обща стойност над 53,3 млн. евро, сочат данни от портала за електронни обществени поръчки (ЕОП). Публично достъпни данни показват още, че чрез проекти и договори по европейски фондове при компанията са постъпили 450 264 лв. (около 230 216 евро).

Още: Империята "ПИМК" на убития Илиян Филипов: Десетки милиони от знакови мегадоговори и бърз скок на печалбите