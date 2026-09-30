При отстъплението си в Лиманското направление руските сили са изоставили мощите на великия княз Дмитрий Донски, които специално бяха изпратени по-рано този месец на фронта от Руската православна църква уж за да донесат победи на руската армия и да повдигнат морала й. Конкретно става дума за фрагмент от дясната ръка на Дмитрий Донски.

Припомняме, че преди да бъдат изпратени на фронта, мощите преминаха тържествено по улиците на Москва на многочислено шествие. След това те бяха закарани в окупирания Донецк, където руски офицери и местни колаборационисти им се кланяха по време на отслужен молебен на митрополита на Донецк и Мариупол Владимир, който призова за "Божията помощ" за руските войски. Самият Владимир Путин се кръсти пред мощите през август тази година

Но при бягството си руските военни са зарязали мощите, оплакаха се Z-пропагандисти.

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