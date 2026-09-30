Наказаха бивш треньор на Реал Мадрид заради обвинения срещу Манчестър Юнайтед

Миналогодишният наставник на Реал Мадрид Алваро Арбелоа, който е момента е начело на Фулъм, беше обвинен в неправомерно поведение от Футболната асоциация на Висшата лига след взривните си коментари относно съдийството по време на мача с Манчестър Юнайтед. Испанецът намекна, че съдиите са били решени да предпазят "червените дяволи" от загуба на стадион "Крейвън Котидж". Той ясно заяви, че екипът на Питър Банкс е бил пристрастен в полза на отбора на Майкъл Карик.

Наказание за Арбелоа заради коментарите му срещу Ман Юнайтед

В изявлението на ФА се уточнява, че обвинението се отнася до коментари, които "подсказват пристрастност и/или поставят под съмнение честността на съдията". Тази дисциплинарна мярка оказва допълнителен натиск върху треньора на Фулъм, който преживя труден старт на престоя си на "Крейвън Котидж" откакто пристигна през лятото. Испанецът има срок до четвъртък, 1 октомври, да предостави официален отговор на управляващия орган по отношение на обвиненията.

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Разочарованието на Арбелоа достигна връхната си точка, след като Матеуш Куня отбеляза изравнителен гол със силно отклонена топка в 89-ата минута, с което донесе равенството за Манчестър Юнайтед. Изглеждаше, че Фулъм ще спечели трите точки, след като поведе в 63-ата минута благодарение на автогол на Лисандро Мартинес, което остави треньора разярен от това, което той възприе като непоследователно съдийство през целия мач. В откровено интервю след мача Арбелоа не прикри убеждението си, че резултатът е бил повлиян от фактори, които са извън контрола на играчите на терена.

Арбелоа не се въздържа от критики, като заяви, че съдията е отсъдил всички нарушения в полза на Юнайтед. Той допълнително засили реториката си, като се позова на скорошните съдийски спорове, свързани с Юнайтед, най-вече на в дербито на Манчестър със Сити, когато "червените дяволи" бяха ощетени с гол в засада на Ерлинг Холанд. По време на интервюто Арбелоа отбеляза: "Знаех още след мача срещу Манчестър Сити, че те няма да позволят на Манчестър Юнайтед да загуби тук." Именно тези конкретни думи са в основата на разследването на ФА относно поведението му.

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