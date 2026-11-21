Лидерката на венецуелската опозиция и лауреатка на Нобеловата награда за мир Мария Корина Мачадо призова венецуелците да се съберат на 26 ноември в цялата страна, за да представят своите предложения за избори, които тя настоява да се произведат през следващата година. След 10 месеца в изгнание Мачадо се завърна в родината си през октомври, засилвайки натиска върху временното правителство да организира свободни избори през следващата година.

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Във видеоклип, публикуван в социалните мрежи, тя представи платформа за гражданско участие, наречена "Точка на съгласие" ("Punto de Acuerdo"). Тя прикани венецуелците да се съберат на групи от 10 до 30 души, за да дадат своя принос на този сайт.

"Ще се споразумеем за това, което наистина има значение. Справедливост и истина за жертвите, образование за нашите деца, достойно здравеопазване, пенсии, правила във властта и предстоящите избори", заяви тя.

Опозиционерката, се радва на благоволението на американския президент Доналд Тръмп, но беше изключена от подкрепяните от Вашингтон преговори за демократичен преход, които временната президентка Делси Родригес води с опозицията, след като американската армия залови бившия президент Николас Мадуро, посочва БТА.