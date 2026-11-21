Американските компании ще бъдат обложени с "огромна данъчна тежест", ако изграждат центрове за данни в други държави. Това заяви американският президент Доналд Тръмп. "Няма да позволим центровете за данни да се преместват в други държави", каза той по време на пресконференция в Белия дом. Заплахата отразява неговото виждане, че този сектор е ключов за американската икономика.

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Повечето икономисти са съгласни с това, но с някои уговорки.

Според прогнозите на икономистите от UBS най-големите високотехнологични компании ще похарчат до 1,8 трлн. долара през следващата година за разработване на изкуствен интелект, предимно в центрове за данни. Това също така е повишило заплатите на някои строителни работници, особено на квалифицирани специалисти като електротехници, от които в САЩ има недостиг.

Преди това той призова технологичния гигант Nvidia да възстанови Дженсън Хуан на поста главен изпълнителен директор, след като той беше отстранен заради интимна връзка с китайска гражданка, която е предполагаем китайски шпионин.