Младият талант на Челси - Ибрахим Рабадж, когото в Мароко вече сравняват с легендарния Лионел Меси, привлече вниманието на редица водещи европейски клубове. Той впечатли с техническите си умения, докато представляваше страната си на Световното първенство за юноши до 17 години, което в момента се провежда в Доха. Тийнейджърът се превърна в цел за клубове, желаещи да се възползват от неговия потенциал, въпреки че професионалният му договор с лондонския клуб е валиден до 2028 година.

Сериозен интерес към перлата на Челси

Прякорът на Рабадж - "мароканския Меси", е препратка към техничния му стил, дрибъла и прецизния му контрол над топката. Тези качества го превърнаха в едно от имената, които привличат все по-голям интерес на пазара за млади таланти. Според Бен Джейкъбс от "GiveMeSport", португалският Спортинг Лисабон следи отблизо развитието на мароканския ас. Клубът се изправя пред конкуренцията на няколко други отбора, които проявяват интерес към него, най-вече френският Пари Сен Жермен, италианският Ювентус и белгийският Клуб Брюж.

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В момента той е с националния отбор на Мароко на Световното първенство за юноши до 17 години в столицата на Катар, където е сред играчите, привличащи най-голямо внимание. Дясно крило, което може да играе и като плеймейкър, той се отличава с умението си да задържа топката и да я пренася през тесни пространства. Ниският му център на тежестта и бързите промени в посоката му дават предимство в ситуации един на един и отчасти обясняват сравненията с аржентинската звезда Лионел Меси.

Роден в Лестър на 3 януари 2009 година, Рабадж прави първите си стъпки във футбола в академията на Кристъл Палас, преди да премине в Челси през 2021 година. Оттогава насам той постепенно се изкачи през възрастовите групи на лондонския клуб, за да се превърне в една от най-изявените му фигури. Миналия сезон той беше част от отбора, спечелил титлата във Висшата лига за играчи до 18 години. През януари миналата година той подписа първия си професионален договор с Челси, валиден до 2028 година. Но пренаселеният нападателен състав на клуба може да попречи на амбицията му да получи повече шансове в първия отбор.

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