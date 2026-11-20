Президентът на САЩ Доналд Тръмп се закани днес да налага вето на законите, приети от демократите, когато поемат контрол над Конгреса в началото на следващата година, предаде Ройтерс. По време на пресконференция в Белия дом, Тръмп нарече президентското вето „извънредно правомощие“ и заяви, че заплахата му да блокира законите ще накара демократите да смекчат политиката си, информира БТА.

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„Ще ми пращат неща, а аз ще им налагам вето. Ще ми пращат още неща и аз ще им налагам вето“, заяви Тръмп. „Могат да продължат две години и един месец, защото това е положението – ще им налагам вето“, допълни той.

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