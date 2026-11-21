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Героинята на нашия разказ: графиня Ержебет Батори

Място на действието: Кралство Унгария (дн. Словакия)

Време за четене: Колкото едно кафе

Историята на графиня Ержебет Батори, обвинена в масови убийства на млади момичета, я превръща в кървава легенда. Дали това е бил заговор на Хабсбургите, за да си присвоят нейните огромни земи и богатства, или зловещите разкази за вършеното от нея са били истина?

Коя е Ержебет Батори?

Ержебет Батори е потомка на един от най-древните, влиятелни и богати благороднически родове в Кралство Унгария - родът Батори дава крале, кардинали и трансилвански князе. След смъртта на съпруга ѝ, пълководеца граф Ференц Надажди през 1604 г., Ержебет остава вдовица с обширни земи в днешните Унгария, Словакия и Румъния. Нейна собственост е и прочутият замък Чахтице. Богатството й многократно надминава дори това на кралския двор.

Портрет на Ержебет Батори. Снимка: Wikipedia

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Процесът

По това време, началото на XVII век, Унгарското кралство се управлява от Хабсбургската династия. Крал Матиаш II се опитва да ограничи независимостта на унгарските благородници, а Ержебет Батори е сред най-могъщите от тях. При това кралят е силно задлъжнял към Ержебет - нейният покоен съпруг е финансирал войските му по време на Дългата турска война. Кралят е сериозно затруднен да върне огромната сума и според съвременните изследователи това е била основната причина да търси начини да се избави от този дълг като компрометира графиня Батори и след това конфискува имотите й.

Графинята е обвинена в тежки престъпления, но всъщност така и никога не е разпитана пред съда и не й е издадена законна присъда. През 1610 г. палатинът на Унгария, вторият по ранг мъж в кралството след Матиаш II, Дьорд Туртьо влиза с войска в замъка Чахтице, арестува я и бързо принуждава нейните слуги да направят самопризнания чрез жестоки изтезания.

Снимка: принтскрийн/You Tube/FORGOTTEN HISTORY

Снимка: принтскрийн/You Tube/The People Profiles

Зазидана в собствения й замък

Петима от слугите ѝ - четири жени и един мъж - са обвинени като съучастници и екзекутирани, което всява ужас и затваря устата на останалите свидетели. Самата Ержебет е осъдена на доживотен затвор в собствения ѝ замък. Тя е зазидана в кулата на замъка, където през малък отвор й е подавана храна и вода. Според други свидетелства тя е разполагала с няколко покои, а не само с една стая. Но така или иначе графинята повече не излязла от замъка и починала там четири години по-късно на 54-годишна възраст.

Веднага след ареста ѝ започва ожесточена борба за разделяне на нейните земи и богатства. В крайна сметка те са разпределени между нейните наследници (но под строгия контрол на короната) и кредиторите на Хабсбургите.

Замъкът Чахтице. Снимки: Wikipedia

Кървавата графиня

Графинята е обвинена, че в продължение на 25 години, между 1585 и 1610 г., е наредила да бъдат изтезавани и убити стотици млади жени в подземията на замъка й. Според по-късните исторически съчинения, по време на претърсванията уж бил намерен неин дневник, в който графинята собственоръчно отбелязвала имената и белезите на 650 убити момичета. Такъв дневник обаче никога не е представян в нито един съдебен протокол. Не са призовани да свидетелстват нито оцелелите й жертви, нито роднини на убитите девойки. Въпреки че по време на самия арест през 1610 г. и в запазените над 300 свидетелски показания няма нито една дума за вампиризъм и страховити ритуали с пиене на кръв, постепенно тази легенда се развихря.

В първоначалните свидетелства, изтръгнати с мъчения, слугите са я обвинявали в жестоко насилие над млади слугини и момичета от местното крепостно население. Тези обвинения са подхванати от Църквата и постепенно графиня Батори се оказва обвинена в магии и сатанизъм.

Десетилетия по-късно, през XVIII век, йезуитът Ласло Туроци вече описва в съчиненията си как графинята заповядвала да източват кръвта на девици и се къпела в нея, за да запази вечна младостта си. Тук обаче изниква основателният въпрос как точно би могла да прави това след като е добре известно, че човешката кръв бързо се съсирва.

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Портрет на Ержебет Батори. Снимка: Wikipedia

В едно от описанията може да се прочете, че "тя налагала мъчителни наказания на прислужниците си за най-малките провинения и с часове се наслаждавала на страданията на бедните, измъчвани същества. Те били бодени с карфици и ножици, изгаряни с нажежени ютии, събличани голи в зимни нощи и обливани с кладенчова вода – това били обичайните наказания за бродерии, недовършени до последния бод, за счупен съд или за други задачи, незавършени по начин, който удовлетворявал тъмната господарка".

Но дали това е така?

Днес обаче изследователи сочат писмата й, които са доказано автентични, от които става ясно, че докато съпругът й е воювал срещу османците, Ержебет се е грижела за населението от околните села, приемала е вдовиците на убитите мъже от ограбените и опожарени от турците села, както и изнасилените момичета и жени.

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Замъкът Чахтице, реконструкция с помощта на ИИ. Снимки: Wikipedia

Всяка събота сутрин крие поне една история, която чака да бъде разказана. Очаквайте следващата завладяваща съдба в "Истории със сутрешното ви кафе" на Actualno.com точно след една седмица. Пожелаваме ви спокоен уикенд, а ако този разказ ви е докоснал, споделете го с чаша кафе и приятел.

Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI