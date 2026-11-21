ФБР разследва вероятен пробив в националната си база данни за криминална информация, която служи като жизненоважна връзка между федералните, щатските и местните правоприлагащи органи. Това съобщиха двама души, запознати с разследването, цитирани от CNN. Проникването в Националния център за криминална информация (National Crime Information Center), извършено, както изглежда, от хакери, е вторият подобен пробив през последните месеци. Базата данни NCIC се използва от правоприлагащите органи в цялата страна за обмен на информация относно заповеди за арест и проверки на миналото.

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Разкриването на най-новото проникване в системата идва в момент, когато администрацията на президента Доналд Тръмп се опитва да успокои обществените опасения относно киберсигурността на страната. Това се случва на фона на поредица от сериозни сривове, засегнали банки, Агенцията за национална сигурност и системата за управление на въздушното движение на Федералната авиационна администрация (FAA).

В четвъртък, след като служители на бюрото научили за последния инцидент, свързан с киберсигурността, директорът на ФБР Каш Пател се появи в ефира на Fox News, за да изтъкне работата на слубжата в тази област. По време на участието си Пател обсъди операция, приключила преди месеци, чиято цел билада насърчи компаниите да актуализират системите си и да попречат на хакерите да получат достъп до чувствителните им данни.

Базата данни NCIC е една от най-важните системи за обмен на информация в правоприлагащите органи, заяви пред CNN бивш служител на ФБР, ръководил разследвания срещу групировки за киберпрестъпления. „Всеки ден служители на реда в цялата страна разчитат на NCIC, за да идентифицират издирвани лица, да проверяват за издадени заповеди за арест и да получават достъп до информация, която има пряко отношение към безопасността както на самите служители, така и на обществеността. Притеснението ми не е просто дали хакери са получили достъп до чувствителни данни – макар че и това е проблем, а дали биха могли да компрометират точността на информацията, на която разчитат служителите на реда“, обясни той.