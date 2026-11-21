Осъден на смърт мъж беше екзекутиран в четвъртък в Тексас след повече от час неуспешни опити, през които той твърдеше, че изпитва болка, съобщиха очевидци. 70-годишният Рейналдо Денес беше осъден на смърт за убийството през 1996 г. на 53-годишния бижутер Янош Суч по време на грабеж в Хюстън. Той беше екзекутиран чрез инжекция с пентобарбитал – същото вещество, което беше приложено на два пъти на 30 септември в Тенеси, друг южен щат, на осъдената Криста Пайк, която оцеля.

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Безпрецедентният провал на екзекуцията на Криста Пайк поднови дебата за смъртното наказание в САЩ, по-конкретно относно различните начини за екзекуция на осъдените.

Духовният наставник на Рейналдо Денес, пастор Джеф Худ, който присъства в четвъртък вечерта в държавния затвор в Хънтсвил, изрази съжаление за несполучливата екзекуция.

Осъденият е крещял в продължение на няколко минути, оплаквайки се по-конкретно от болки в крака, разказа преподобният Худ вчера по време на видеоконференция. "При правилно поставена смъртоносна инжекция човекът губи съзнание много бързо, дори и да има някакъв дискомфорт или нещо подобно. Никога не се наблюдава толкова продължителна агония, освен ако не става дума за несполучлива екзекуция“, каза той.