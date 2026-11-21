Администрацията на американския президент Доналд Тръмп се стреми да постигне мирно споразумение между Украйна и Русия до началото на януари. Белият дом бърза да приключи преговорния процес, преди Демократическата партия да получи контрол над Конгреса. Това съобщи Financial Times, позовавайки се на четири източника, запознати с преговорите.

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Изданието припомня, че след осеммесечна пауза, причинена от войната в Иран, екипът на Тръмп възобнови работата си по руско-украинските отношения в началото на ноември. Освен това самият Тръмп се срещна с Владимир Путин в Китай тази седмица. След разговорите американският президент заяви, че руският лидер е демонстрирал готовност за мир.

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Вашингтон сигнализира на Русия, Украйна и европейските страни за необходимостта от ускоряване на споразумението. Европейски и украински представители обаче се опасяват, че бързината на Вашингтон може да принуди Киев да се съгласи на неизгодни условия. „Американците ни оказват силен натиск и има известни опасения, че Украйна ще трябва да направи много отстъпки, за да постигне някакви резултати“, цитира FT думите на европейски служител.

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Високопоставен украински служител също смята, че Русия би могла да получи по-благоприятни условия, ако споразумението бъде сключено преди януари. „Тръмп харесва Путин и иска всичко това да приключи до януари“, каза той, отбелязвайки, че Русия „може да получи по-добри условия“, ако бъде постигната сделка до януари.

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Украински представители смятат, че САЩ са наложили ограничения върху военната сателитна система Starshield и забавят доставките на ракети-прехващачи Patriot именно за да окажат натиск върху Украйна да подпише споразумението. Един украински представител нарече тези действия на администрацията на Тръмп „ясен избор“ да помогне на Русия да осигури по-благоприятни условия на преговори.

В същото време перспективите за бързо споразумение остават съмнителни. Според източници на FT, Русия планира да засили въздушните удари срещу Украйна, за да подобри преговорната си позиция. Освен това Кремъл продължава да предлага максималистични условия, които Украйна отхвърля.

Перспективи за мир в Украйна

Володимир Зеленски категорично заяви, че Украйна не е готова да отстъпи териториите си на Русия, тъй като това е въпрос на суверенитет, сигурност и бъдещето на държавата. Той заяви, че всички териториални компромиси трябва да отчитат волята на украинския народ, а пътят към мир остава несигурен и може да бъде изпълнен с трудни предизвикателства.

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Зеленски заяви също, че гаранциите за сигурност за Украйна, подобно на Член 5 на НАТО, трябва да включват не само политически ангажименти, но и реално военно присъствие на САЩ и европейските съюзници на украинска територия. Той подчерта, че партньорите трябва предварително да определят конкретни действия в случай на нова руска атака.