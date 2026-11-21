Земетресение с магнитуд 6,8 по Рихтер разлюля централната част на Перу, съобщи Германският научноизследователски център по геонауки, цитиран от Reuters. Трусът, който е бил усетен в столицата Лима, е бил регистриран в региона Хунин в Андите на дълбочина 129 км, посочи Геофизичният институт на Перу. Жителите на Лима напуснаха домовете си, а телевизията излъчи кадри, на които се вижда как депутатите излизат от сградата на Конгреса.
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El Instituto Geofísico de #Perú reportó un nuevo #Sismo de magnitud 5,0, registrado a una profundidad de 127 kilómetros. El epicentro se localizó nuevamente en la provincia de Junín. Medios locales informaron que una mujer resultó herida y 39 viviendas fueron afectadas por el #Terremoto de magnitud 6,7 registrado previamente— David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) November 21, 2026
🚨 MAGNITUDE 6.7 EARTHQUAKE SHAKES PERU, RESIDENTS RUSH OUT INTO STREETS A powerful earthquake struck Peru's Junín region on November 20 sending strong tremors across central parts of the country including the capital, Lima. The magnitude 6.7 earthquake was recorded at a depth of approximately 129 km with its epicentre around 30 km northwest of Junín. Videos show buildings shaking as residents rush out onto the streets fearing possible aftershocks. 🎥 CCTV footage #Peru #Earthquake #Lima— contentkikamii (@contentkikamii) November 21, 2026