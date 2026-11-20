Отборът на Кристиано Роналдо - Ал Насър, допусна сериозно поражение при завръщането на клубния футбол. Тимът отстъпи с 1:3 от Ал Ахли в дербито на 12-кръг от Саудитската професионална лига. По този начин Ал Насър запази третата си позиция във временното класиране с 28 точки. Ал Ахли пък се изкачи на четвъртото място вече с актив от 24 точки. Прожекторите отново бяха насочени към Кристиано Роналдо, който блесна, но след това закопа своя тим.

Ал Насър с втора загуба в Саудитската Про Лига

Ал Насър започна по-активно, а Кристиано Роналдо откри резултата в 14-а минута. По този начин той се доближи с още един гол към голямата си цел да отбележи 1000 гола. Попадението във вратата на Ал Ахли бе под номер 986 за португалската суперзвезда. Само четири минути по-късно той пропусна отлична възможност да удвои аванса на своя тим, след като не успя да се разпише от дузпа. Той стреля уверено от бялата точка, но топката се спря в гредата.

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В добавеното време на първата част Вендерсон Галено възстанови равенството за Ал Ахли. Второто полувреме започна вихрено, а домакинският тим се възползва по отличен начин от импулса и стигна до пълен обрат. Това се случи в 71-а минута, когато Айвън Тони се разписа за 2:1 от дузпа. Четвърт част преди края Роджър Ибанес запечата успеха за Ал Ахли с трето попадения. Ал Насър не намери отговор до самия край и трябваше да приеме второто си поражение през настоящия сезон.

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