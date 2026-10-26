Една опозиция се завърна: Мачадо успя да се прибере във Венецуела

Лидерката на венецуелската опозиция и носителка на Нобеловата награда за мир Мария Корина Мачадо се завърна вчера във Венецуела след близо година в чужбина и няколко неуспешни опита да се прибере в родината си, които обтегнаха отношенията ѝ с администрацията на американския президент Доналд Тръмп, предаде Ройтерс. Още: Марко Рубио иска избори във Венецуела

„Тук съм. С вас“, написа Мачадо в социалната мрежа Х. Нейният екип разпространи снимки от посещението ѝ в църква в западния щат Лара. При излизането ѝ събралите се граждани изпяха националния химн и скандираха „Свобода!“. Впоследствие Мачадо се отправи с автомобил към столицата Каракас, като хиляди нейни привърженици се събраха покрай пътя, за да я приветстват.

Мачадо е пристигнала с частен самолет от Панама в Колумбия в края на миналата седмица, след което вчера е преминала по суша във Венецуела, съобщиха пред Ройтерс четирима източници, запознати с придвижването ѝ.

Много мила жена

Според източник, пряко запознат с плановете на опозиционната лидерка, завръщането ѝ е било съгласувано с правителствата на САЩ, Панама и Колумбия и е получило одобрението на Тръмп. Американският президент обаче заяви вчера в Белия дом, че не знае нищо за завръщането на Мачадо, и даде да се разбере, че Вашингтон ще продължи да подкрепя временната президентка на Венецуела Делси Родригес.

„Тя е много мила жена“, каза Тръмп по адрес на Мачадо. „Но ние се справяме много добре във Венецуела“, добави той.

Мачадо се стреми да спечели подкрепата на американската администрация още отпреди свалянето от власт на венецуелския президент Николас Мадуро през януари. Тръмп обаче многократно е изразявал подкрепата си за Родригес, която беше вицепрезидентка при управлението на Мадуро, и е приветствал споразуменията за добив на петрол и други инвестиции на американски компании във Венецуела.

През юни Ройтерс съобщи, че американски представители са поискали от Мачадо поне веднъж да отложи завръщането си в страната.

Вчера държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че условията за безопасното завръщане на опозиционната лидерка са резултат от подкрепените от Вашингтон преговори за помирение, благодарение на които стотици политически затворници са били освободени, а стотици опозиционери са се завърнали от изгнание.

Този месец част от опозицията и временното правителство проведоха кръг от преговори, насочени към реформиране на Върховния съд и изборните органи преди бъдещи избори. Политическото движение на Мачадо обаче не участва в тези разговори.

Съветникът ѝ по външнополитическите въпроси Давид Смолански заяви пред Ройтерс, че тя планира да се срещне с пострадали от смъртоносните земетресения във Венецуела през юни, със семейства на политически затворници, с представители на международната общност и с лидери на демократичната опозиция.

„Тя ще работи активно за определянето на дата за свободни и честни избори“, добави Смолански.

Мачадо напусна тайно Венецуела в края на 2025 г., за да получи Нобеловата награда за мир, след като прекара повече от година предимно в укритие. Правителството на Мадуро ѝ беше забранило да напуска страната.

Междувременно бившият кандидат за президент на опозицията Едмундо Гонсалес, който живее в Испания, съобщи, че скоро също ще се завърне във Венецуела.

Още: Започнаха разговорите между властта и опозицията за бъдещето на Венецуела