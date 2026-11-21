Почина режисьорът Николай Ламбрев-Михайловски, съобщиха от Театър „Българска армия“, с който той беше свързан повече от 20 години. Завършил театрална режисура в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, Ламбрев-Михайловски има в биографията си над 130 театрални, оперни и музикални постановки на редица сцени в страната. ОЩЕ: Почина д-р Константин Тренчев, създателят на КТ “Подкрепа“

Сред емблематичните му спектакли в Театър „Българска армия“ е „Секс, наркотици и рокендрол“ от Ерик Богосян, поставен през 1993 г., както и заглавия като „Двубой“, „Хамлет“, „Котка върху горещ ламаринен покрив“, „Женитба“ и „Ромео и Жулиета“.

Освен в театъра, той е работил в операта, БНТ и БНР, бил е сценарист и режисьор на сериала „Църква за вълци“, преподавал е в НАТФИЗ, автор е на книги и е носител на редица отличия за творчеството си.

"Николай Ламбрев-Михайловски остави след себе си не просто спектакли, а срещи, идеи, художествени предизвикателства и спомени, които продължават да живеят в хората, с които е работил, и в публиката, до която е достигнал. За Театър „Българска армия“ загубата е дълбоко лична. Разделяме се с дългогодишен колега, съмишленик и творец, с когото споделяме значима част от своята сценична история", заявиха от културната институция.