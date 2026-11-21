Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята, че Русия е готова да прекрати войната срещу Украйна по дипломатически път, но личната вражда между Владимир Путин и Володимир Зеленски пречи на това. Американският лидер направи това изявление по време на пресконференция, на която присъстваха още държавният секретар Марко Рубио и вицепрезидентът Джей Ди Ванс.
„Путин ясно изрази желанието си войната между Русия и Украйна да приключи по дипломатически път“, каза Тръмп.
Trump on Ukraine: Putin clearly expressed his desire to see the war between Russia and Ukraine end by diplomatic means. https://t.co/Pacpd6NW8N— Clash Report (@clashreport) November 20, 2026
Според Тръмп, по време на разговора им в Китай, руският диктатор е дал ясно да се разбере, че търси дипломатическо разрешаване на конфликта. Поради това служители на американската администрация продължават да работят по споразумения, но това се оказва трудна задача.
„Това е трудна работа. Много трудна работа. Проблемът е, че има огромна омраза между президента Зеленски и президента Путин“, оплака се Тръмп.
Trump on Ukraine War: If you didn't have this great hatred of each other (between Zelensky and Putin), this thing would have been settled two years ago. https://t.co/NxflG4k6C9— Clash Report (@clashreport) November 20, 2026
Според него, ако не била тази лична враждебност, войната можела да приключи преди две години. Тръмп също призна, че първоначално е смятал украинския конфликт за един от най-лесните за разрешаване, но реалността се оказа различна. „Путин преживява труден период в момента, защото води вече пета година война, която трябваше да продължи един ден“, отбеляза американският президент.
Trump on Ukraine War: Putin is having a hard time right now because he's in a war that should have lasted one day. https://t.co/yEUNys8Hud— Clash Report (@clashreport) November 20, 2026
Той отново се похвали с добрите си лични отношения с Путин, наричайки ги ключов фактор за сигурността на САЩ. На въпроса дали смята руския президент за приятел на Америка обаче, Тръмп отговори, че може да говори само за собствените си отношения с него. „Имам фантастични отношения с Путин и Си. Нашата страна е в безопасност заради това“, похвали се той.
Trump: I have fantastic relationships with Putin and Xi. Our country is safe because of that. https://t.co/dvrCYwHtng— Clash Report (@clashreport) November 20, 2026
„Всъщност попитах Путин: „Би ли отишъл в Украйна, ако аз бях президент?“ Той каза: „Не.“ Нашата страна се справи много зле с това“, каза Тръмп.
Trump on Ukraine: I actually asked Putin, I said, "Would you have gone in if I was president?" He said, "No." It was handled so badly by our country. https://t.co/Nw2wt6hUKR— Clash Report (@clashreport) November 20, 2026
На въпрос за следвоенните гаранции за сигурност за Украйна, Тръмп заяви, че първо трябва да се постигне мирно споразумение и едва след това може да се обсъждат гаранции за Киев. „Трябва първо да подпишем сделка, тогава ще говорим за гаранциите", заяви той.
Q: What security guarantees are Americans willing to give to Ukraine? Trump: Well, I don't know. We gotta get a deal first. https://t.co/345gx3qs5v— Clash Report (@clashreport) November 20, 2026
Тръмп се стреми към бързо мирно споразумение
По-рано FT съобщи, че администрацията на Доналд Тръмп се стреми да постигне мирно споразумение между Украйна и Русия до началото на януари, за да гарантира приемането му, преди демократите да поемат контрола над Конгреса. Европейски и украински представители се опасяват, че бързината на Вашингтон може да принуди Киев да направи значителни отстъпки, по-благоприятни за Русия. Някои украински представители смятат, че ограниченията върху операциите на Starshield и забавянията в доставките на ракети Patriot са опит за засилване на натиска върху Украйна за постигане на споразумение.
В същото време перспективите за бърз мир остават несигурни, тъй като Русия се готви да засили атаките си срещу Украйна и продължава да настоява за условия, неприемливи за Киев. Украйна все още не е получила ясни гаранции за следвоенна сигурност, на които да се основава мирно споразумение.