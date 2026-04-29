Нов гаф на Тръмп - прати 159 украински кораба на дъното след разговор с Путин

Американският президент Доналд Тръмп обърка Украйна с Иран по време на брифинг в Белия дом докато разказваше за телефонния си разговор с руския диктатор Владимир Путин, проведен по-рано днес. Той заяви, че Украйна била претърпяла "военно поражение" и че 159 нейни кораба са на морското дъно.

На въпрос на репортер "Коя война според вас ще приключи първа? (Украйна или Иран, - бел.ред.)", Тръмп отговаря: "Това е интересен въпрос. Коя война ще свърши първа... Не знам, може би едновременно...

Мисля, че във военно отношение Украйна е победена, разбирате ли? Няма да го научите от фалшивите новини, които четете, но във военно отношение... Вижте техният флот. Те имаха 159 кораба. Всички те са под водата в момента. Обикновено това е доста убедителен показател".

Ukraine, militarily, they’re defeated. You wouldn’t know that by reading the fake news. pic.twitter.com/m9trANPpI1 — Clash Report (@clashreport) April 29, 2026