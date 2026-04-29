Чарлз се подигра с Тръмп: Ако не бяхме ние, щяхте да говорите френски (ВИДЕО)

Британският крал Чарлз III използва речта си на държавна вечеря в Белия дом, за да се пошегува с американския президент Доналд Тръмп, който през януари заяви пред европейските лидери, че без американската помощ във Втората световна война те щяха да говорят немски. "Ако смея да заявя, ако не бяхме ние, щяхте да говорите френски", пошегува се Чарлз.

Докато държавните глави си разменяха шеги по време на вечерните си тостове, Чарлз спомена предишни коментари на Тръмп, насочени към европейските му съюзници, които той обвинява в злоупотреба с отбранителния сектор след Втората световна война.

Шегите на Чарлз

"Наскоро коментирахте, господин президент, че ако не бяха Съединените щати, европейските страни щяха да говорят немски. Смея ли да кажа, че ако не бяхме ние, щяхте да говорите френски", пошегува се Чарлз.

Кралят говореше за места с британски и френски произход в Северна Америка, където съперничещите си колониални сили са се борили за контрол над континента преди независимостта на САЩ преди 250 години.

На срещата на върха в Давос през януари Тръмп заяви, че без помощта на САЩ във Втората световна война "щяхте да говорите немски и малко японски".

Чарлз се пошегува и с думите си, че не може да не забележи "преустройствата" на Източното крило на Белия дом, което бившият магнат в недвижимите имоти е разрушил, за да построи гигантска бална зала за 400 милиона долара.

"Съжалявам да кажа, че ние, британците, разбира се, направихме собствен опит за реконструкция на Белия дом през 1814 г.", заяви той, правейки препратки към случая, когато британски войници подпалиха сградата.

Тръмп - запален фен на британското кралско семейство, чиято майка е родом от Шотландия, също отвърна с хумор.

"Искам да поздравя Чарлз за фантастичната му реч днес в Конгреса", каза Тръмп. "Той накара демократите да се изправят – аз никога не съм успявал да направя това", допълни американският президент.

