С краставички и целувки започна държавната визита на крал Чарлз III в САЩ (СНИМКИ)

28 април 2026, 12:06 часа 384 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
С чаша чай в Белия дом и разглеждане на кошери започна визитата на британския крал Чарлз III и половинката му Камила във Вашингтон, обобщават световните агенции. Британската кралска двойка пристигна във Вашингтон вчера на четиридневна държавна визита. 

Първият етап от посещението беше среща с Доналд Тръмп и първата дама Мелания в Белия дом - с разменени сърдечни целувки от Мелания и Камила, а също и от краля и Мелания. 

След пиене на следобеден чай със сладкиши, Чарлз III и Камила бяха разведени на обиколка из Белия дом и им беше поднесен мед от кошерите, освен това им беше представен макетът на бъдещата бална зала, която се строи по искане на Тръмп. 

След визитата в Белия дом кралят и Камила се отправиха към британското посолство във Вашингтон за градинско парти, на което бяха поднесени сандвичи с краставички, изброяват американски медии, цитирани от БТА. 

По време на първия ден от държавната визита кралица Камила носеше брошка, на която бяха "обединени" знамената на САЩ и Обединеното кралство, възпроизведени от скъпоценни камъни, което илюстрира целта на визитата на британския монарх - да бъде подчертана специалната връзка между двете държави. 

Днес кралят ще произнесе реч в Конгреса на САЩ.

Елена Страхилова Отговорен редактор
