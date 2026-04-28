С краставички и целувки започна държавната визита на крал Чарлз III в САЩ (СНИМКИ)

С чаша чай в Белия дом и разглеждане на кошери започна визитата на британския крал Чарлз III и половинката му Камила във Вашингтон, обобщават световните агенции. Британската кралска двойка пристигна във Вашингтон вчера на четиридневна държавна визита.

Първият етап от посещението беше среща с Доналд Тръмп и първата дама Мелания в Белия дом - с разменени сърдечни целувки от Мелания и Камила, а също и от краля и Мелания.

След пиене на следобеден чай със сладкиши, Чарлз III и Камила бяха разведени на обиколка из Белия дом и им беше поднесен мед от кошерите, освен това им беше представен макетът на бъдещата бална зала, която се строи по искане на Тръмп.

След визитата в Белия дом кралят и Камила се отправиха към британското посолство във Вашингтон за градинско парти, на което бяха поднесени сандвичи с краставички, изброяват американски медии, цитирани от БТА.

По време на първия ден от държавната визита кралица Камила носеше брошка, на която бяха "обединени" знамената на САЩ и Обединеното кралство, възпроизведени от скъпоценни камъни, което илюстрира целта на визитата на британския монарх - да бъде подчертана специалната връзка между двете държави.

Днес кралят ще произнесе реч в Конгреса на САЩ.

