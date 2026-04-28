От 1/4-финалист до квалификант: Историята на Григор Димитров на "Ролан Гарос"

Първите ракети на България в тениса - Григор Димитров и Виктория Томова, ще започнат участието си на турнира от Големия шлем "Ролан Гарос" във френската столица Париж от квалификациите. Това стана ясно, след като организаторите обявиха предварителните заявки за надпреварата. Гришо, който заема 137-а позиция в световната ранглиста при мъжете, е сред най-ярките имена в списъка с участници в пресявките.

Само преди 2 години хасковлията достигна до 1/4-финал - най-големия успех за него в тази надпревара, но спадът във формата му го доведе до положение на квалификант. Иначе тази седмица Димитров ще започне срещу испански квалификант на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 175" в Екс-ан-Прованс (Франция) с награден фонд 272 720 евро.

34-годишният българин получи "уайлд кард" за надпреварата и ще участва във веригата "Чалънджър" за първи път от 14 години насам. Негов противник в първия кръг утре (29 април) ще бъде 26-годишният испанец Пол Мартин Тифон, който стигна до основната схема, преодолявайки квалификациите.

При жените намиращата се на 156-о място в ранглистата при жените Томова също е сред състезателите, които ще се нуждаят от по три победи в пресявките, за да влязат в основната схема на "Ролан Гарос". Друга българка - Елизара Янева, 233-та в света, е 11-а резерва за квалификациите при дамите.

