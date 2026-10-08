Ново развитие по делото: Повдигат още обвинения на Мадуро и съпругата му

Очаква се прокурори в Ню Йорк да повдигнат нови обвинения срещу бившия президент на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес във връзка с предполагаеми изтезания на американци, държани под стража от венецуелските власти през последните години. Това съобщи CNN. Новите обвинения са свързани с неправомерното задържане на повече от дузина американски граждани във венецуелски затвори по времето, когато Мадуро е ръководил репресивен режим в страната. Разследващите също така обсъждат повдигането на обвинения срещу още няколко души заради предполагаемата им роля в изтезанията на американци. Още: Човек на Мадуро се призна за виновен в САЩ

Какво се случи с Мадуро и съпругата му?

Мадуро и съпругата му бяха задържани при операция на американските военни през януари в президентския дворец в Каракас. Те не се признават за виновни по обвиненията в заговор за наркотероризъм и други престъпления. Двамата са задържани под стража без право на гаранция в Ню Йорк.

Адвокатът на Мадуро оспорва законността на ареста и твърди, че бившият президент трябва да се ползва с имунитет, тъй като предполагаемите деяния са извършени по време на мандата му. Според прокуратурата на САЩ правителството на Венецуела не се присъединява към искането за имунитет на Мадуро.

Повече от дузина американци бяха задържани от правителството на Мадуро, което е обвинено от американските власти и от защитници на правата им, че ги използва като политически пионки. Някои от американците публично разказаха за изтезанията, на които са били подложени по време на задържането си. Матю Хийт и Осман Хан, освободени при размяна на затворници през октомври 2022 г., заявиха в съдебен иск, че са били подлагани на симулирано удавяне, електрошок, заплахи за сексуално насилие, употреба на психоактивни вещества и периоди на изолация в единични килии. Хийт, ветеран от Корпуса на морската пехота на САЩ, е направил опит за самоубийство, докато е бил задържан.

Членовете на групата "CITGO 6" - шестима американски ръководители в петролния сектор, подмамени да отидат във Венецуела през 2017 г. и задържани в продължение на близо пет години, съобщават, че са били държани при брутални условия във венецуелските арести. В съдебни искове, заведени срещу работодателя им "Citgo", Томеу Вадел, Алирио Хосе Самбрано и Хосе Луис Самбрано посочват, че по време на задържането си са били подлагани на изтезания.

Всички те са били държани в съоръжения на печално известната Генерална дирекция за военно контраразузнаване (DGCIM), институция, която според доклад на ООН е отговорна за произволни задържания, лошо отношение и изтезания на политически опоненти и техните близки.

Още: По здравословни причини: Съпругата на Мадуро поиска домашен арест