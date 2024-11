Обама: Нека излезем и спечелим това нещо (ВИДЕО)

Нека излезем и спечелим това нещо! Това написа в платформата Х (бивш Twitter) 44-ият президент на САЩ Барак Обама по повод американските президентски избори, които вече започнаха в източното крайбрежие.

Във видео Обама призовава хората да излязат и да гласуват, като накарат и своите семейства да го направят.

"Днес е денят на изборите. Милиони американци ще отидат до урните, за да покажат на света кои сме и какво защитаваме", посочва Обама и споделя, че ще гласува за Камала Харис и Тим Уолц, кандидатите на демократите, които той подкрепя. ОЩЕ: Рап президент: Барак Обама изпя хит на Еминем в подкрепа на Камала Харис (ВИДЕО)

Today is Election Day.



Millions of Americans will be going to the polls to show the world who we are and what we stand for. Find out where and when you can vote today at https://t.co/NKXRGNgbZX.



And once you do, I want to see your voting sticker. I’ll be sharing your posts… pic.twitter.com/JwRuT2s08s