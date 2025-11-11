Удар по Тръмп: Предупреди за икономическа катастрофа, ако митата паднат в съда

Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че САЩ ще бъдат изправени пред "икономическа катастрофа", ако Върховният съд отмени въведените от него мита по отношение на почти всички държави по света, предаде Ройтерс. Тръмп каза, че неговото правителство планира да раздаде на американците с ниски и средни доходи по 2000 долара дивиденти от постъпленията от митата, а с останалите приходи ще намали дълга на САЩ.

Определи като "добра сделка" края на бюджетната парализа

Снимка: Getty

Американският президент също така похвали като "добра сделка" споразумението постигнато в Сената за слагане на край на бюджетната парализа, както и успехите в борбата с инфлацията на своето правителство.

Припомняме, че Сенатът на САЩ гласува споразумение, което е първа крачка към преодоляване на бюджетната парализа. Пробивът стана възможен, след като републиканците успяха да привлекат гласовете на няколко демократи. Трябва обаче да бъдат преодолени още редица препятствия, включително вот в Камарата на представителите, преди окончателен пробив, който ще позволи деблокиране на федералните институции и услуги. Сенатът вече се събра за продължаване на дебатите.

Вотът в Сената е първа процедурна стъпка към намиране на компромис за финансиране на федералното правителство, след като то остана без пари на 1 октомври. Настоящата бюджетна парализа, или така нареченият „шътдаун“, е най-продължителната в американската история и само до преди ден компромис не се очертаваше. До него се стигна след междупартийни преговори.

Тръмп каза още, че САЩ и Индия са близо до сключване на търговско споразумение, което да разшири икономическите връзки между двете страни. "Работим по споразумение с Индия, което е много различно от всичко досега", посочи Тръмп и добави, че в даден момент САЩ ще намалят митата върху индийски стоки.

