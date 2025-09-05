Тайната мисия на САЩ в Северна Корея за подслушване на Ким Чен Ун

В една зимна нощ в началото на 2019 г. група "Морски тюлени" - най-елитната специална част във ВМС на САЩ - изплува от черното море и се промъква до скалистия бряг на Северна Корея. Сложната секретна мисия е с цел да се постави електронно устройство, което да позволи на Щатите да подслушват комуникациите на диктатора Ким Чен Ун. Това се случва по време на ядрените преговори с президента Доналд Тръмп в първия му мандат.

Мисията е имала потенциал да предостави на Съединените щати поток от ценна разузнавателна информация. Но пък големият риск е изпращане на американски командоси на севернокорейска територия – при разкриване не само би бил поставен край на преговорите, но със сигурност е щяло да има заложническа криза или ескалация в конфликт с ядрена сила.

Тръмп е одобрил мисията лично, разказва The New York Times, позовавайки се на редица високопоставени източници, но без да ги споменава поименно - цивилни правителствени служители, членове на първата администрация на Тръмп и настоящи и бивши военни.

Още: Тръмп: Изгубихме Русия, тя отиде в лагера на Китай

Групата, убила Осама бин Ладен, на неуспешна мисия в Северна Корея

За операцията близо до американски военни бази в Южна Корея военните избират Червената ескадрила на Групата за развитие на специални военноморски операции, известна като SEAL Team 6 ("Екип 6"). Това е същата единица, която уби Осама бин Ладен. "Морските тюлени" тренират месеци наред. Мисията им обаче бързо се проваля, когато достигат пустия бряг, облечени в черни неопренови костюми и очила за нощно виждане.

От тъмнината се появява севернокорейска лодка. Фенерите от носа ѝ осветяват водата. Страхувайки се, че са забелязани, военноморските специални сили откриват огън. За секунди всички на севернокорейската лодка вече са мъртви. "Тюлените" се оттеглят в морето, без да успеят да поставят подслушвателното устройство.

Никой никога не е признавал за тази операция. Подробностите остават класифицирани и се съобщават за първи път сега. NYT отбелязва, че администрацията на Тръмп не уведомила дори ключови членове на Конгреса, които имат надзор над разузнавателните операции, а това може да е нарушение на закона. От Белия дом не са коментирали официално.

Още: Русия обучава специалисти от Северна Корея да проучват уран, докато Пхенян разширява ядрената си програма

Не е ясно и колко информация е успяла да получи Северна Корея за мисията. Акцията е само част от десителитните усилия на Америка да спре развитието на ядрената програма на Пхенян. Преговорите между Тръмп и Ким Чен Ун в крайна сметка се провалиха - републиканецът не успя да договори облекчаване на санкциите срещу КНДР в замяна на ограничаване на разработването на ядрени оръжия. Американското правителство оценява, че Северна Корея разполага с около 50 ядрени оръжия и ракети, които могат да достигнат западното крайбрежие на САЩ.

Снимка: Getty Images

Огромни рискове, но и таен предишен опит

Подслушването на комуникациите в изолираната авторитарна държава е мираж за американските администрации години наред. Получаването на информация за това как мисли Ким Чен Ун става приоритет, когато Тръмп за първи път встъпва в длъжност. Севернокорейският лидер тогава изглеждал все по-непредсказуем и опасен, а отношенията му с президента на САЩ се колебаеха между писма на приятелство и публични заплахи за ядрена война.

През 2018 г. всичко сякаш се движи към мир. Северна Корея спира ядрените и ракетните си тестове и със САЩ започват преговори, но Щатите все още нямат ясна представа за намеренията на диктатора. На фона на несигурността американските разузнавателни агенции разкриват на Белия дом, че имат решение на проблема - новоразработено електронно устройство, което може да прехваща комуникациите на Ким. Уловката е, че някой трябва да се промъкне и да го инсталира.

Още: "Как ще се казва": Тръмп сменя името на Министерство на отбраната

Така нареченият SEAL Team 6 поема задачата през 2018 г. Дори за тях това е доста трудна задача - свикнали са да работят в пустините на Афганистан и Ирак, а тогава им се налага да оцелеят с часове в ледените води, да се промъкнат покрай силите за сигурност на сушата, да извършат прецизна техническа инсталация и след това да се измъкнат незабелязани.

Тогава висшите лидери в Пентагона смятат, че дори малка военна акция срещу Северна Корея би могла да провокира катастрофално отмъщение от страна на противник, разполагащ с около 8000 артилерийски оръдия и ракетни установки, насочени към приблизително 28 000 американски войници в Южна Корея, и ракети с ядрена способност, които могат да достигнат САЩ. "Морските тюлени" обаче вярват, че могат да изпълнят мисията. Причината - през 2005 г. те използват миниподводница, за да се качат на брега в Северна Корея и да си тръгнат незабелязано, твърдят източници на NYT. Операцията, проведена по време на мандата на Джордж Буш, също никога преди това не е била оповестявана публично.

Още: Безредиците в Лос Анджелис продължават: Морски пехотинци с първи арест (ВИДЕО)

"Екип 6" получава одобрение от Тръмп да започне подготовка. Планът предвижда Военноморските сили да промъкнат атомна подводница с дължина почти колкото два футболни терена във водите край Северна Корея и след това да разположат малък екип в две миниподводници, които да се придвижат безшумно към брега. "Морските тюлени" трябва да пътуват потопени във водата с температура около 4 градуса по Целзий в продължение на около два часа, за да достигнат брега с водолазно оборудване. В близост до брега миниподводниците трябва да освободят група от около осем души, които да плуват до целта, да инсталират устройството и след това да се върнат обратно в морето.

Екипът се сблъсква със сериозно ограничение - той трябва да действа почти на сляпо.

Още: Кремъл: Путин не заговорничи със Си и Ким Чен Ун срещу САЩ

Снимка: Getty Images/Guliver

Мисия на сляпо и провал след три малки грешки

Обикновено специалните сили разполагат с дронове, които летят над тях по време на мисия и предават висококачествено видео от целта, което "Морски тюлени" на земята и висшите командири в отдалечени командни центрове могат да използват, за да направляват удара в реално време. Само че в Северна Корея всеки дрон би бил забелязан. Мисията може да разчита на сателити в орбита и на шпионски самолети на голяма височина в международното въздушно пространство, намиращи се на километри разстояние. Те обаче предават само нискоразделителни статични изображения, които не пристигат в реално време. Така всичко трябва да се направи при почти пълно прекъсване на комуникациите.

За мисията SEAL Team 6 си партнира с най-добрия подводен екип на Военноморските сили - SEAL Delivery Vehicle Team 1, който от години се занимава с шпионаж с миниподводници. Когато подводницата е в открито море и на път да влезе в зона без комуникация, Тръмп дава окончателното си одобрение. Не е ясно какви фактори е преценил той. Подводницата се приближава до севернокорейското крайбрежие и изстрелва двете миниподводници, които се придвижват до място на около 100 метра от брега, в бистра и плитка вода.

Още: Въпреки заплахите на Пхенян: Южнокорейски лидер се ръкува с Ким Чен Ун на военния парад

Преди това американският екип е проучил всички тенденции и е избрал момент, в който трафикът на лодки трябва да бъде оскъден. Разследването на "Морските тюлени" показва, че ако SEAL Team 6 пристигне тихо на правилното място в мъртвата тишина на зимната нощ, е малко вероятно да срещне някого. Нощта е тиха, а морето - спокойно. Докато миниподводниците се плъзгат към целта, сензорите им подсказват, че разузнавателната информация е точна. Брегът изглежда празен.

Миниподводниците достигат мястото, където трябва да спрат на морското дъно. Там екипът допуска първата от три малки грешки, които по това време изглеждат незначителни, но може би са обрекли мисията на провал. В тъмнината първата миниподводница се установява на морското дъно, както е планирано, но втората преминава отвъд целта и трябва да прави обратен завой. Планът предвижда миниподводниците да се паркират в една и съща посока, но след като втората се връща назад, те са вече в противоположни посоки. Времето е ограничено, така че групата решава да освободи екипа на брега и да коригира проблема с паркирането по-късно.

SEAL Team 6 започват да плуват безшумно под водата с подслушвателното устройство и с оръжия в ръце. На всеки няколко метра те надничат над черната вода, за да огледат околността. Всичко изглежда чисто. Това може би е втората грешка. В тъмнината се люлее малка лодка. На борда ѝ има екипаж от севернокорейци, които лесно могат да бъдат пропуснати, защото сензорите в очилата за нощно виждане на "Морските тюлени" са проектирани частично да откриват топлинни петна, а мокрите костюми, които носят севернокорейците, са охладени от студената морска вода.

Още: За да не остави следа, Ким Чен Ун отишъл в Пекин със собствена тоалетна (ВИДЕО)

Специалните части достигат брега, мислейки, че са сами, и започват да свалят водолазното си оборудване. Целта е само на няколкостотин метра разстояние.

Снимка: Getty Images/Guliver

В същото време пилотите местят едната миниподводница в правилната посока. Пилотът ускорява електрическия мотор и обръща плавателния съд с отворени врати на пилотската кабина за по-добра видимост. Това вероятно е третата грешка. Вълната от мотора може да е привлякла вниманието на севернокорейската лодка. И ако екипажът ѝ е чул плясък и се е обърнал да погледне в същата посока, може да е видял светлината от отворените кабини на подводниците, блестяща в тъмната вода. Лодката започва да се движи към миниподводниците. Севернокорейците светят с фенери и говорят така, сякаш са забелязали нещо.

Някои от пилотите на миниподводниците казват по-късно на официални лица, че от тяхната гледна точка, гледайки нагоре през бистрата вода, лодката все още изглеждала на безопасно разстояние и те се съмнявали, че миниподводниците са били забелязани. Но "Морските тюлени" на брега видели нещата по друг начин. В тъмното им се струва, че лодката е практически над миниподводниците.

Още: Песков: Тръмп е доста циничен, но това е добре

Екипът на брега няма как да се свърже с миниподводниците. Екипът на сушата не знае и дали това е охранителна патрулка, която ги преследва, или просто рибарска лодка. Един мъж от севернокорейската лодка тогава скача в морето.

Ако екипът на брега се беше забъркал в неприятности, подводницата с ядрен двигател разполагала с група подкрепления, които стояли в готовност с надуваеми моторни лодки. По-далеч от брега, на кораби на американския флот са били разположени стелт вертолети с още повече войници от специалните части, готови да се включат, ако се наложи.

Старшият войник от "Екип 6" на брега избра курс на действие. Без да каже нито дума, той насочва пушката си и стреля. Останалите инстинктивно правят същото.

Още: Ким Чен Ун: Братски дълг за Северна Корея е да помогнем на Русия (ВИДЕО)

Компромис и бягство

При такъв сценарий планът е операцията да се прекрати незабавно. Има шанс севернокорейските сили за сигурност да се появят веднага. Няма време за поставяне на устройството.

Екипът на брега плува до лодката, за да се увери, че всички севернокорейци са мъртви. Не намират оръжия или униформи. Доказателствата сочат, че екипажът от двама или трима души е бил от цивилни, които се гмуркали за миди. Всички са мъртви.

Служители, запознати с мисията, казват, че американците изтеглили телата във водата, за да ги скрият от севернокорейските власти. Пробили белите дробове на хората от екипажа на лодката с ножове, за да се уверят, че телата им ще потънат, казва един от източниците.

Още: Британски морски пехотинци участвали в "опасни тайни операции" в Украйна

След като стигнали до миниподводниците, специалните сили изпратили сигнал за бедствие. Считайки, че SEAL Team 6 е в непосредствена опасност от залавяне, голямата атомна подводница маневрира в плитки води близо до брега, поемайки значителен риск, за да ги вземе. След това се насочва към открито море. Всички американски военни се измъкват невредими.

Веднага след това американски шпионски сателити засичат засилена военна активност на Северна Корея в района. Пхенян не прави никакви публични изявления относно смъртните случаи впоследствие, а американски официални лица казват,, че не е ясно дали севернокорейците някога изобщо са разбрали какво се е случило и кой е отговорен за това.

Ядрената среща на върха във Виетнам се състои по план в края на февруари 2019 г., но преговорите бързо приключват без споразумение. До май месец Северна Корея вече е възобновила ракетните си тестове.

Още: И севернокорейците, и първокласниците в Русия ударно намаляват. Корейците обаче бързо ще се увеличат

Снимка: Getty Images/Guliver

Тръмп и Ким се срещат отново през юни в демилитаризираната зона между Северна и Южна Корея. Това е драматично телевизионно събитие, при което републиканецът дори преминава на територията на КНДР. Но кратката среща пак не води до нищо.

През следващите месеци Северна Корея е изстреляла повече ракети, отколкото през която и да е предишна година, включително някои, способни да достигнат Съединените щати. Оттогава, според оценки на САЩ, страната е натрупала 50 ядрени бойни глави и материал за производството на още около 40.

Резултатите

Прекъснатата мисия предизвиква поредица от военни прегледи по време на първия мандат на Тръмп. Те установяват, че убийството на цивилни е оправдано съгласно правилата за участие в бойни действия и че мисията е провалена от съвкупност от нещастни събития, които не са могли да бъдат предвидени или избегнати. Констатациите са класифицирани като секретни.

Още: Сеул спира пропагандата за Северна Корея, но Ким Чен Ун пак не е доволен

Администрацията на Тръмп никога не е информирала лидерите на ключовите комисии в Конгреса, които контролират военните и разузнавателните дейности, за операцията или заключенията, казват правителствени служители. По този начин администрацията може да е нарушила федералния закон, смята Матю Уаксман - професор по право в Колумбийския университет, който е заемал постове в областта на националната сигурност при бившия президент Джордж Буш.

Много от хората, участвали в мисията, по-късно са повишени.

Елитните специални оперативни части редовно получават някои от най-трудните и опасни задачи. През годините те са постигали редица големи успехи, включително удари срещу терористични лидери, високопрофилни спасителни операции за заложници и ликвидирането на Бин Ладен. Това им е изградило почти свръхчовешки публичен имидж.

Още: Преди да замине за Пекин: Ким Чен Ун провери нова производствена линия за ракети

Само че сред някои военни, които са работили с тях, "Морските тюлени" от SEAL Team 6 имат репутация на измислящи прекалено смели и сложни мисии, които се провалят. Дебютната мисия на "Екип 6", която е част от американската инвазия в Гренада през 1983 г., е типичен пример за това.

Планът е да скочат парашути в морето, да се придвижат до брега с моторни лодки и да поставят маяци, които да насочват атакуващите сили към летището на острова. Но самолетът на излета със закъснение. Те скачат през нощта и кацат в бурни условия, натоварени с тежко оборудване. Четирима от екипа умират от удавяне, а останалите наводняват моторните си лодки. По-късно летището е превзето от армейските рейнджъри, които се спускат с парашути директно там.

SEAL Team 6 са провеждали и други сложни мисии след това - в Панама, Афганистан, Йемен и Сомалия. По време на спасителна мисия в Афганистан през 2010 г. "Екип 6" случайно убива заложничка, а след това заблуждава началниците за това как е загинала.

Още: Опасност от ядрена ескалация: КНДР с ракетна база до границата с Китай (СНИМКА)

Отчасти поради този опит, президентът Барак Обама ограничава мисиите на специалните операции в края на втория си мандат и засилва надзора, запазвайки сложните рейдове за извънредни ситуации като спасяване на заложници.

Първата администрация на Тръмп отменя много от тези ограничения. Няколко дни след встъпването си в длъжност през 2017 г. президентът пропуска голяма част от установения процес на обсъждане, за да даде зелена светлина на рейд на Team 6 в йеменско село. Тази мисия води до смъртта на 30 селяни и един член на "Морските тюлени", както и до унищожен стелт самолет на стойност 75 милиона долара.

Когато Джо Байдън влиза в Белия дом, сериозността на мисията в Северна Корея привлича вниманието. Министърът на отбраната Лойд Остин тогава разпорежда независимо разследване, проведено от генерал-лейтенанта, отговарящ за офиса на генералния инспектор на армията. През 2021 г. администрацията на Байдън информира ключови членове на Конгреса за резултатите, казва бивш правителствен служител. Тези резултати остават класифицирани.

Източник: The New York Times