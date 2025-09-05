"Как ще се казва": Тръмп сменя името на Министерство на отбраната

Президентът на САЩ Доналд Тръмп планира да подпише изпълнителна заповед за преименуване на Министерството на отбраната на "Министерство на войната". Това съобщава "Ройтерс", като цитира служител на Белия дом. Заповедта ще упълномощи министъра на отбраната Пийт Хегсет, Министерството на отбраната и подчинените му служители да използват вторични титли като "министър на войната", "Министерство на войната" и "заместник-министър на войната" в официална кореспонденция и публични комуникации, според информационен лист на Белия дом.

Още: Пентагонът одобри продажбата на услуги за поддръжка на гаубици M777 на Украйна за над 200 милиона долара

Ходът на Тръмп

Ходът ще инструктира Хегсет да препоръча законодателни и изпълнителни действия, необходими за окончателно преименуване. Откакто встъпи в длъжност през януари, Тръмп си е поставил за цел да преименува редица места и институции, включително Мексиканския залив, и да възстанови оригиналните имена на военни бази, които бяха променени след протести за расова справедливост.

Още: Тръмп възнамерява да върне старото название на Пентагона

Промените в имената на министерствата са рядкост и изискват одобрение от Конгреса, но колегите на Тръмп републиканци имат слабо мнозинство както в Сената, така и в Камарата на представителите, а лидерите на партията в Конгреса не са показали намерение да се противопоставят на инициативите на Тръмп.

Министерството на отбраната на САЩ Министерство на войната до 1949 г., когато Конгресът консолидира армията, флота и военновъздушните сили след Втората световна война. Името е избрано отчасти, за да сигнализира, че в ядрената епоха САЩ са се фокусирали върху предотвратяването на войни, според историците. Повторната промяна на името ще бъде скъпа и ще изисква актуализиране на табелите и бланките, използвани не само от служители в Пентагона във Вашингтон, окръг Колумбия, но и от военни съоръжения по целия свят.

Още: САЩ: Пращаме допълнителни оръжия за отбрана на Украйна (ВИДЕО)

Опитът на бившия президент Джо Байдън да преименува девет бази, които почитат Конфедерацията и лидерите на Конфедерацията, трябваше да струва на армията 39 милиона долара. Този опит беше отменен от Хегсет по-рано тази година. Екипът за съкращения на правителството на администрацията на Тръмп, известен като Министерството на правителствената ефективност, се стреми да извърши съкращения в Пентагона в опит да спести пари.

"Защо да не се вложат тези пари в подкрепа на военни семейства или в наемане на дипломати, които помагат за предотвратяване на възникването на конфликти?, каза сенаторът демократ Тами Дъкуърт, военен ветеран и член на Комисията по въоръжените сили на Сената. Защото Тръмп би предпочел да използва нашите военни, за да печели политически точки, отколкото да укрепва националната ни сигурност и да подкрепя нашите смели военнослужещи и техните семейства - ето защо", каза тя пред Ройтерс.

Още: Пентагонът е налял 42 млн. долара във военни съоръжения на остров Крит