Тръмп: Изгубихме Русия, тя отиде в лагера на Китай

05 септември 2025, 14:14 часа 744 прочитания 0 коментара
Американският президент Доналд Тръмп написа днес в социалната си мрежа Truth Social, че САЩ, изглежда, "са загубили" Русия и Индия, които са отишли в лагера на Китай след срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Тиендзин тази седмица.

"Изглежда, изгубихме Индия и Русия от най-дълбокия, най-мрачен Китай. Нека имат дълго и процъфтяващо бъдеще заедно!", написа Тръмп в ссвоята платформа.

Припомняме, че по време на форума в Китай лидерите на двете страни - Владимир Путин и министър-председателят на Индия Нарендра Моди, бяха редом до китайския лидер Си Дзинпин.

Елена Страхилова
