Заради глобата за Google: Тръмп заплаши Европа с ответни действия

Американският президент Доналд Тръмп реагира остро на решението на Европейската комисия да наложи глоба на Google от 2,96 милиона евро или 3,5 милиарда долара. В собствената си социална мрежа Truth Social той предупреди, че може да започне разследване съгласно раздел 301 от Закона за търговията от 1974 г. — инструмент, който позволява на САЩ да разследват чуждестранни практики, смятани за нарушаващи търговските споразумения или блокиращи американски компании.

„Днес Европа „удари“ още една голяма американска компания - Google, като на практика иззе пари, които можеха да отидат за американски инвестиции и работни места. Това идва в добавка към много други глоби и данъци срещу американски технологични фирми. Изключително несправедливо — и американските данъкоплатци няма да го търпят. Моята администрация няма да позволи тези дискриминационни действия да продължат,“ написа Тръмп. Той каза още, че Apple, която преди това беше глобена със 17 милиарда долара, „трябва да си върне парите.“

Глобата за технологичния гигант

ЕС наложи на Google огромна глоба от 2,95 милиарда евро за антитръстови нарушения, защото е давала предимство на собствените си рекламни услуги, въпреки предупрежденията на президента Доналд Тръмп да не се насочва срещу големите технологични компании в САЩ. Google веднага обяви, че ще обжалва решението на Европейската комисия, която обвини американската компания, че нарушава конкуренцията в 27-те страни от блока.

„Google злоупотреби с доминиращата си позиция в рекламните технологии, нанасяйки вреда на издателите, рекламодателите и потребителите. Това поведение е незаконно съгласно антитръстовите правила на ЕС“, заяви еврокомисарят по конкуренцията Тереза Рибера.

