В битката с рака: Джо Байдън е претърпял операция

Бившият американски президент Джо Байдън наскоро е претърпял операция за отстраняване на ракови клетки от кожата му, съобщи снощи телевизия "Ен Би Си Нюз", позовавайки се на негов говорител, предаде Ройтерс и БТА. Канцеларията на Байдън обяви по-рано и поставената от лекарите му диагноза за рак на простатата на 18 май, като съобщи, че става въпрос за по-агресивна и напреднала, но лечима форма на заболяването, припомня ДПА. Байдън напусна поста си през януари и е най-възрастният президент в историята на САЩ.

Още: В битката с рака: Байдън сигурен, че ще излезе победител

Първоначално Байдън планираше да се кандидатира отново за поста от името на Демократическата партия на изборите през 2024 г., но по време на предизборната кампания изпитваше чести сривове и се представи катастрофално срещу републиканеца Доналд Тръмп в телевизионен дебат. Това породи все повече съмнения относно физическата и психическата му годност да бъде президент и той се оттегли от надпреварата.

Какво е здравословното състояние на Байдън?

Още: Старост нерадост: Тръмп не може да се навежда, сбърка държава с ЕС (ВИДЕО)

Припомняме, че след като оповести поставената от лекарите диагноза за рак на простатата, бившият американски президент Джо Байдън заяви, че е оптимистично настроен относно възстановяването си, предаде ДПА и БТА. "Всички са много оптимистично настроени", каза той пред журналисти на публична изява в родния си щат Делауер и потвърди, че е започнал лечение. "Ракът засяга всички ни. Като толкова много от Вас, Джил и аз научихме, че сме най-силни там, където е счупено. Благодаря Ви, че ни подкрепихте с любов". Това написа ексамериканският президент Джо Байдън в социалната мрежа "Х", след като стана ясно, че е диагностициран с рак.

"Очакванията ми са, че ще успеем да победим това", каза 82-годишният Байдън за заболяването си. Бившият американски президент спомена, че в момента приема "някакво хапче", но не даде повече подробности за хода на лечението си.

Канцеларията на Байдън обяви диагнозата на 18 май, като съобщи, че става въпрос за по-агресивна и напреднала, но лечима форма на заболяването.

Още: Байдън бе екзекутиран през 2020 г., това бе клонираният му двойник: Тръмп отново с конспирация