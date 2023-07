Организаторите на трагичното пътуване с подводницата "Титан" спират експедициите

Последната подводна експедиция под шапката на OceanGate приключи трагично и след имплозия всички пътници мигновено загинаха. Припомняме, че в батискафа пътуваха петима души: Стоктън Ръш, Хамиш Хардинг, Пол-Анри Наржоле, наричан "г-н Титаник", Сюлейман Даууд и баща му Шахзада Даууд. Трагичната им смърт потресе света и повдигна въпроса за безопасноста на подводните пътувания като цяло.

BREAKING: OceanGate suspends all exploration and business operations after Titan sub implosion killing 5 people. pic.twitter.com/rDhosBHmjP