Тръмп: Стрелбата по членове на Националната гвардия е терористично нападение (ВИДЕО)

Стрелбата по членове на Националната гвардия е терористично нападение, заяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс. Министерството на вътрешната сигурност казва, че нападателят е пристигнал в САЩ от Афганистан през 2021 г., каза още държавният глава. САЩ трябва да проверят отново всички чужденци, влезли в САЩ от Афганистан по времето на бившия президент Джо Байдън, изтъкна Тръмп.

Над 500 войници във Вашингтон

Президентът заяви, че е наредил изпращането на още 500 войници от Националната гвардия във Вашингтон.

Двамата военни от американската Национална гвардия, които бяха простреляни в сряда близо до Белия дом, са в критично състояние, заяви на пресконференция ръководителят на ФБР Каш Пател, цитиран от Франс прес.

"Това, което знаем е, че изстрелите са били насочени. Изглежда, че един човек е стрелял по тези членове на Националната гвардия. Този човек е арестуван", каза кметът на Вашингтон Мюриъл Баузър на същата пресконференция.

По-рано губернаторът на щата Западна Вирджиния, откъдето произхождат простреляните, заяви в социалната мрежа "Екс", че те са починали от раните си. Малко по-късно обаче каза, че постъпват "противоречащи си информации" за здравословното им състояние.

